Demandan prórroga del contrato de aseo en Cúcuta

Cúcuta

Una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada por el abogado Carlos Ramos contra el equipo de la alcaldía, la empresa Veolia quienes participaron en la prórroga del contrato de aseo por 20 años en la ciudad de Cúcuta.

La acción judicial fue elevada contra el jefe jurídico de la alcaldía Misael Zambrano Galvis, el alcalde Jorge Acevedo, Clara Aguilar, Michell Medina, el gerente de la empresa Veolia Humberto Posada representante legal de Veolia Colombia S.A.S. E.S.P., por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P.), interés indebido en la celebración de contratos (art. 409 C.P.) y prevaricato por acción (art. 413 C.P.), así como por faltas gravísimas consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, cuya comisión dolosa acarrea destitución e inhabilidad general de diez a veinte años.

Los cuestionamientos del jurista surgen en torno al “por qué prorrogaron la concesión del relleno sanitario de Cúcuta por 20 años más, sin abrir licitación pública, violando la Ley 142 de 1994. Porque lo hicieron sin autorización del Concejo Municipal, como exige la Constitución”.

En la denuncia pública hace cuestionamientos a la forma como se realizó el procedimiento advirtiendo a su juicio, que para la ciudad resulta desfavorable el negocio como se concibió.

Finalmente en el mensaje de su red social advierte que esta dispuesto a llevar a la justicia a los presuntos responsables de las irregularidades en las que pudieron haber incurrido.

Hasta el momento las partes involucradas en la denuncia hecha por el abogado no se han pronunciado ante la opinión pública o los medios de comunicación.