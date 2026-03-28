Cúcuta refuerza seguridad para elecciones de Juntas de Acción Comunal

Cúcuta.

Las autoridades en Cúcuta adelantan un plan de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, en articulación con entidades del orden nacional y departamental.

El secretario de Gobierno, José Ignacio Rangel, aseguró que “ya desde el orden nacional, del orden departamental, se han instalado las puestas de mando unificados. Nosotros estamos con ellos, siempre cubriendo cualquier estrategia y articulación que podemos hacer”.

Asimismo, explicó que se activó un subcomité de garantías electorales para identificar riesgos en los territorios. “Ese subcomité nos permite identificar una alerta temprana, es decir, saber cuáles son las zonas donde puede haber mayor intensidad en temas de seguridad”, indicó.

El funcionario agregó que ya se han atendido algunos sectores con apoyo de la Policía Nacional. “Articulamos junto con la Policía a esos lugares, porque dirimir una pelea entre listas puede generar conflicto. Para eso está la Policía, presta al llamado de las comunidades”, señaló.

Las autoridades reiteraron el llamado a participar en calma y reportar cualquier situación que altere el orden público durante la jornada electoral.