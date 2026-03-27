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27 mar 2026 Actualizado 21:31

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Economía

Ministerio de Hacienda aumentó a $121 el dividendo para accionistas de Ecopetrol

Logo Ecopetrol y economía Colombia. Fotos: X @ECOPETROL_SA / Getty Images

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Lina María Vegavegacabravegacabra

La asamblea de accionistas de Ecopetrol aprobó el pago por acción de $ 121 correspondiente a las utilidades de la compañía en el 2025. El desembolso de los recursos se efectuará en una sola cuota el 30 de abril para los minoristas.

Para el accionista mayoritario que es el Gobierno nacional se efectuará la distribución de los recursos en dos cuotas, el 30 de abril y el 30 de junio.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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