Ministerio de Hacienda aumentó a $121 el dividendo para accionistas de Ecopetrol

La asamblea de accionistas de Ecopetrol aprobó el pago por acción de $ 121 correspondiente a las utilidades de la compañía en el 2025. El desembolso de los recursos se efectuará en una sola cuota el 30 de abril para los minoristas.

Para el accionista mayoritario que es el Gobierno nacional se efectuará la distribución de los recursos en dos cuotas, el 30 de abril y el 30 de junio.

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