¿Cómo renovar virtualmente la matrícula mercantil en Ibagué?

Colombia

La renovación mercantil es una obligación anual para los empresarios y es un proceso que se realiza en los primeros tres meses del año. En ese sentido, para el 2026, la fecha límite para llevar a cabo este requisito es el día 31 de marzo.

Entendiendo la dinámica empresarial, los horarios establecidos en los diferentes negocios y la ausencia de tiempo para realizar trámites, la virtualidad se convierte en una aliada del sector productivo, permitiendo que los empresarios hagan este proceso desde cualquier lugar y en el momento que mejor se ajuste a su día a día.

Precisamente adaptándose a estas necesidades, la Cámara de Comercio de Ibagué cuenta con canales digitales a través de los cuales se puede realizar la renovación de la matrícula mercantil de manera fácil y rápida.

Si aún no ha realizado este proceso y desea hacerlo sin tener que desplazarse a las sedes de la entidad, puede ingresar a www.ccibague.org y apoyarse del videotutorial que puede ver dando clic aquí.

Esta plataforma está disponible de manera permanente y con opciones de pago electrónico seguras para este trámite, que puede completarse en menos de diez minutos.

De igual forma, se encuentra habilitada la aplicación móvil ‘Cámara de Comercio de Ibagué’, disponible para sistemas operativos iOS y Android, la cual permite completar el trámite desde el celular de manera práctica y confiable, mediante pagos virtuales a través de PSE – Pagos Seguros en Línea o tarjetas de crédito MasterCard o Visa únicamente.

Adicionalmente, como complemento a estas herramientas, la entidad dispone de canales de atención virtual que garantizan acompañamiento cercano, como el canal oficial de WhatsApp +57 8772000, desde donde resuelven las inquietudes y acompañan a los empresarios que requieren una guía más personalizada durante el proceso.

Otra de las medidas que adopta por estos días el Ente Cameral es la apertura de sus sedes en días que normalmente no tiene atención al público. Por ese motivo, este sábado 28 de marzo tendrá una jornada exclusiva para renovar la matrícula mercantil, a partir de las 8:00 a.m. y hasta el mediodía, en las dos sedes de Ibagué.

La disposición de los canales virtuales hace parte de la estrategia de transformación digital de la Cámara de Comercio de Ibagué, orientada a integrar la tecnología como un apoyo real a la gestión empresarial, pues la digitalización de los trámites no solo mejora la experiencia del usuario, sino que contribuye a la competitividad y al fortalecimiento del tejido empresarial.

A su vez, descargue el portafolio de servicios de la Cámara de Comercio de Ibagué en cualquier momento haciendo clic en este enlace.