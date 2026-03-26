Definido el orden de las 14 fórmulas presidenciales en la tarjeta electoral para el 31 de mayo

Colombia

El Centro de Convenciones Ágora Bogotá fue el escenario del sorteo que determinó la ubicación de las 14 fórmulas de presidente y vicepresidente en la tarjeta electoral. Este documento será el instrumento oficial de votación para la jornada democrática del próximo 31 de mayo.

El acto contó con una amplia representación institucional y civil, incluyendo a los propios candidatos, delegados de partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Asimismo, el proceso fue supervisado por organismos de control y misiones internacionales, entre las que destacaron la Unión Europea, la MOE Colombia y la auditoría externa IIDH / CAPEL, junto a la firma JAHV McGregor y diversos medios de comunicación nacionales.

Tras el sorteo, la disposición de las candidaturas en la tarjeta electoral —que tendrá un formato tamaño carta— se estableció en el siguiente orden:

Posición 1: Iván Cepeda Castro y Aída Marina Quilcué Vivas.

Posición 2: Clara Eugenia López Obregón y María Consuelo del Río Mantilla.

Posición 3: Claudia Nayibe López Hernández y Leonardo Humberto Huerta

Gutiérrez.

Posición 4: Raúl Santiago Botero Jaramillo y Carlos Fernando Cuevas Romero.

Posición 5: Abelardo Gabriel de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano.

Posición 6: Óscar Mauricio Lizcano Arango y Pedro Luis de la Torre Márquez.

Posición 7: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Araque.

Posición 8: Sondra Macollins Garvin Pinto y Leonardo Karam Helo.

Posición 9: Roy Leonardo Barreras Montealegre y Martha Lucía Zamora Ávila.

Posición 10: Carlos Eduardo Caicedo Omar y Nelson Javier Alarcón Suárez.

Posición 11: Gustavo Matamoros Camacho y Mila María Paz Campaz.

Posición 12: Paloma Susana Valencia Laserna y Juan Daniel Oviedo Arango.

Posición 13: Sergio Fajardo Valderrama y Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba.

Posición 14: Luis Gilberto Murillo Urrutia y Luz María Zapata Zapata.

Al término del sorteo, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, señaló que se adelantaron unos procesos de focus group para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con mucha facilidad con esta tarjeta al contar, por ejemplo, con las fotografías de cada uno de los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República.

“Se trata de una tarjeta a la que se le hicieron algunos ajustes, es muy intuitiva, con un espacio suficiente entre cada una de las opciones para evitar los votos nulos y una descripción en la parte superior muy clara en la que se señala que solo se puede marcar una sola opción. Es claro que una tarjeta electoral que tenga las fotos de los candidatos no da lugar a errores por parte de la ciudadanía al momento de votar. Sin duda, será absolutamente fácil ejercer los derechos políticos”, sostuvo.

Balance de las elecciones de Congreso y proyecciones hacia la Presidencia

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, presentó un balance altamente positivo sobre las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Destacó que el preconteo alcanzó una precisión del 99,8%, permitiendo que el escrutinio avance con celeridad. A la fecha, se ha entregado la casi totalidad de las credenciales para la Cámara de Representantes, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) agiliza los trámites correspondientes al Senado.

En un esfuerzo por garantizar la transparencia, la entidad confirmó la publicación de más de 800.000 actas electorales (transmisión, delegados y claveros), permitiendo que cualquier ciudadano las consulte en línea. “No existe mayor acto de transparencia que la publicación total de las actas el mismo día de los comicios”, subrayó el Registrador.

Fechas clave para las elecciones presidenciales:

De cara a las elecciones presidenciales, se anunció un robusto plan de auditorías para blindar la integridad del proceso. Es importante que la ciudadanía tenga presentes los siguientes plazos: