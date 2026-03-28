Cayó en Jamundí disidente Farc de Iván Mordisco encargado de lanzar explosivos con drones

Fue capturado en Jamundí, sur del Valle del Cauca, alias ‘Lerma’, presunto integrante de las disidencias de Iván Mordisco, señalado de ejecutar ataques con explosivos lanzados desde drones en el suroccidente de Colombia.

La operación se llevó a cabo en el sector conocido como Las Piñas, tras una investigación de 10 meses en la que las autoridades recopilaron material probatorio técnico y testimonial.

“El capturado hacía parte del frente Jaime Martínez, una de las estructuras que lidera Iván Mordisco y no solo planeaba ataques, sino que también generaba violencia en el suroccidente del país, especialmente en zonas limítrofes entre Valle del Cauca y Cauca, como Jamundí, Suárez y Buenos Aires”, explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades establecieron que alias ‘Lerma’ tenía una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y se especializaba en el uso de drones para perpetrar ataques con explosivos contra la población civil y la Fuerza Pública.

Se le vincula con atentados como el ataque a la subestación de Policía de Robles y el hostigamiento armado contra la estación de Policía de Buenos Aires, en Cauca, que dejó varios uniformados heridos y la destrucción de la infraestructura.

El capturado, de 32 años fue enviado a la cárcel por delitos como concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.