Bogotá late al ritmo del teatro con el FIAV 2026

En A Vivir Que Son Dos Días, Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, destacó que lo mejor de las artes escénicas del mundo está presente en la ciudad. La inauguración se llevó a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con aforo completo, y la obra encargada de abrir el festival fue Arquitectura de un vacío, una puesta en escena vanguardista con talento 100% bogotano y cerca de 30 artistas en escena.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó Anatomía de un vínculo, otra apuesta que también logró llenar el teatro y que cuenta en su totalidad con artistas locales. Arquitectura de un vacío es una de las grandes producciones del festival, que reúne más de 100 obras y la participación de 16 países. Además, su inauguración coincidió con el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro.

El Festival también ofrece más de 14 presentaciones gratuitas en distintos parques de la ciudad. En la Plaza Cultural La Santamaría, por ejemplo, el 28 y 29 de marzo se presenta Aria, una obra de teatro aéreo de nivel internacional, con boletería a un costo de 11.200 pesos colombianos.

En total son 44 agrupaciones bogotanas las que hacen parte de esta edición del FIAV. Según Santiago Trujillo, durante esta Semana Santa Bogotá se convierte en el epicentro del teatro mundial, gracias a un esfuerzo conjunto entre entidades públicas y todos los participantes del festival.