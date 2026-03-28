Autoridades hacen nuevo llamado a los violentos a cesar guerra en el Catatumbo

Luis Fernando Niño, comisionado de paz de Norte de Santander / Foto Archivo( Gobernación de Norte de Santander )

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander hicieron un llamado a los actores armados ilegales que delinquen en el Catatumbo para que cesen sus acciones violentas contra la población civil.

El secuestro reciente de cinco personas en el municipio de Tibú, junto a la incursión más reciente de las disidencias armadas del frente 33 en el corregimiento de Campo Dos volvió a encender las alarmas en la región.

El comisionado de paz de Norte de Santander Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “nos hemos comunicado con la mesa de diálogo, es necesario recordar, que el frente 33 sigue en una mesa de negociación con el gobierno hasta el mes de julio, y es urgente que detengan esas acciones que la comunidad esta denunciando”.

“Al Ejército de Liberación Nacional ELN, le enviamos el respeto del derecho internacional humanitario porque todo esta ocurriendo en medio de la población civil.Todo esta ocurriendo en uno de los caseríos más granes que comunican a Cúcuta con Tibú”.

La guerra entre el Eln y las farc en la región del Catatumbo deja más de 102 mil personas desplazadas en medio de la confrontación entre ilegales que ya cumple quince meses.