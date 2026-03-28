Alcaldía de Cali acata medida provisional de la Procuraduría y designa funcionarios encargados

El gobierno caleño aseguró que continuará adelantando todas las acciones que se vienen ejecutando en defensa de los derechos colectivos de la población asentada en Playa Renaciente.

Una vez se notificó la decisión de la Procuraduría, se dio cumplimiento a la orden de separar del cargo a los secretarios de Gestión del Riesgo, Vivienda Social y Hábitat, así como al director del Departamento Administrativo de Planeación y al subsecretario para el Manejo de Desastres de manera temporal.

Designados en encargo

El asesor de despacho, Daniel Montoya, como encargado de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Asimismo, la actual subsecretaria de Conocimiento y Reducción del Riesgo, Ana Dency Correa, asumirá como encargada de la Subsecretaría para el Manejo de Desastres.

Por su parte, en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat fue designada como encargada Ángela María Cifuentes, profesional especializada de ese organismo, mientras que en la dirección del Departamento Administrativo de Planeación asumirá como encargada Vanessa Fernanda López, actual subdirectora de Desarrollo Integral.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de cuatro funcionarios del gabinete del alcalde de Cali, Alejandro Eder, por el presunto incumplimiento de una sentencia judicial relacionada con la protección de la comunidad étnica de Playa Renaciente,ubicada en el oriente de la ciudad.