300 motocicletas de la Policía están parqueadas por trámites de matrícula: denuncia concejal. Foto: Suministrada.

Bogotá D.C

El concejal por el Partido MIRA, Samir Bedoya, puso en la mira una problemática que frena la entrega de equipos de seguridad a la Policía Metropolitana adquiridos en el año 2025 a través de los fondos locales.

De acuerdo con Bedoya son cerca de 300 motocicletas que se encuentran actualmente parqueadas por demoras en trámites de matrícula, revisiones técnicas y falta de agilidad por parte de los proveedores.

“Llevan al menos dos meses detenidas, mientras en los barrios aumentan los delitos como las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y el hurto a viviendas. La burocracia está frenando la seguridad de Bogotá”, señaló el cabildante.

Es por eso que el concejal hace un llamado urgente tanto a la Alcaldía Mayor y a las Alcaldías Locales para que se destraben de inmediato los procesos que mantienen las patrullas en los patios de almacenamiento.

“Exigimos que estos equipos adquiridos con Fondos de Desarrollo Local entren en operación lo antes posible”.

Seguridad en Bogotá

Respecto al panorama de seguridad en la ciudad, el concejal reconoció que las cifras oficiales muestran una tendencia positiva en los primeros meses de 2026 en comparación con el año anterior.

Los homicidios presentaron una reducción del 12,5% (154 casos frente a 176), mientras que la extorsión cayó un 85,8% y el hurto a personas disminuyó en un 38,3%, lo que representa 8.071 casos menos. Asimismo, el hurto a celulares registró una baja del 33% en el mismo periodo.

Sin embargo, advirtió que estas reducciones estadísticas no son suficientes si no existe una presencia real y constante de la autoridad en el territorio.