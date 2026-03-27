Villanueva rinde último adiós al soldado Rafael Santos Guerra tras accidente aéreo en Putumayo

En medio de una profunda tristeza y con honores militares, el municipio de Villanueva despidió al soldado profesional Rafael Santos Guerra Almeida, quien perdió la vida el pasado 18 de marzo en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Putumayo. El féretro del joven uniformado arribó a su tierra natal cubierto con la bandera de Colombia, donde fue recibido por una multitud que acompañó el recorrido fúnebre por las principales calles del casco urbano.

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Guerra Almeida formaba parte de la tripulación de un helicóptero MI-17 del Ejército Nacional que se precipitó a tierra mientras cumplía misiones de abastecimiento y apoyo en la zona de frontera. El siniestro cobró la vida de otros militares que servían a la patria en esta región del sur del país, generando una ola de solidaridad y mensajes de condolencias hacia las familias afectadas por esta pérdida irreparable.

Durante las honras fúnebres, los habitantes de Villanueva destacaron la vocación de servicio y el compromiso que siempre demostró el soldado hacia su institución y sus seres queridos. Sus compañeros de armas realizaron las salvas de honor y entregaron el pabellón nacional a sus padres como símbolo de gratitud por su sacrificio, mientras el municipio se unió en un solo clamor pidiendo por el descanso eterno de quien es recordado como un joven ejemplar y un orgullo para la población bolivarense.