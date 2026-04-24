Alcalde Dumek Turbay posesiona a Shirley Tuñón como nueva directora del IPCC

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena y Shirley Tuñón, nueva directora del IPCC. // Alcaldía de Cartagena

En un acto oficial realizado este viernes, el alcalde Dumek Turbay posesionó a la abogada Shirley Tuñón Vásquez como nueva directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), marcando el inicio de una nueva etapa para el fortalecimiento cultural de la ciudad.

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“Es un reto importante. Tú conoces cómo está la ciudad, cómo el cartagenero percibe hoy la cultura y el patrimonio. Por eso necesitamos liderazgo, compromiso y una visión que conecte con la gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El alcalde también resaltó la importancia de abrir espacios a nuevas generaciones en el sector cultural:

“La idea es que jóvenes como ustedes tengan oportunidades en la cultura, que encuentren en el arte y el patrimonio un camino de vida y de transformación social”, agregó.

Asimismo, subrayó la articulación clave entre cultura y turismo como motores del desarrollo local.

“Cartagena vive del turismo, pero ese turismo se sostiene en su cultura. Por eso el IPCC tiene un papel fundamental; ambos sectores se entrelazan y deben avanzar de la mano en sus procesos”, indicó el alcalde Turbay.

Con un mensaje cercano, el mandatario le dio la bienvenida oficial a la nueva directora.

“Bienvenida de verdad. Muchas gracias por asumir esta nueva etapa. Para nosotros es clave decirle a Cartagena que ya estás aquí, que hoy te posesionas con todo el compromiso de trabajar por la ciudad”.

Shirley Tuñón Vásquez es abogada, magíster en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Comercial. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, con experiencia en áreas jurídicas, administrativas y de planeación en entidades como la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, la Registraduría Nacional, la Escuela Taller Cartagena de Indias, la Alcaldía de Arjona y el Instituto de Seguridad Social, entre otras.

Al asumir el cargo, la nueva directora del IPCC manifestó.

“Recibo con mucha felicidad y con un gran honor este nuevo proyecto en mi vida. La cultura y el arte en Cartagena pueden estar tranquilos: la transición no será sinónimo de dificultades, sino de continuidad en los procesos exitosos. Llegamos para seguir gobernando con fuego en el corazón y amor por Cartagena; la ciudad seguirá recibiendo lo que merece: respeto, escucha y atención”.