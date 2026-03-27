Unipamplona rinde cuentas sobre sus logros

Norte de Santander

Los avances en acreditación, el aumento de programas, el incremento de estudiantes en las aulas de educación superior, y los resultados de los avances en el modelo educativo son algunos de los logros de la Universidad de Pamplona.

Por ello, sus directivas en un ejercicio de rendición de cuentas proyectan el trabajo que se ha logrado con el las directivas de la institución en cabeza de Ivaldo Torres.

Pese a las dificultades en los procesos financieros por el apoyo del gobierno nacional, la institución ha destacado los esfuerzos que se han adelantado para un mejor posicionamiento a nivel nacional e internacional.

El rector Ivaldo Torres dijo a Caracol Radio que “han sido importantes avances que hemos logrado, gracias a todo el recurso humano que hace posible que la universidad consolide sus programas educativos y que le permita a la región avanzar en la oferta educativa desde una institución como la nuestra”.

Explicó el funcionario que “vienen importantes obras de expansión en Villa del Rosario, Pamplona. Además de la ampliación de cobertura frente a la demanda que tiene hoy la universidad y donde estamos comprometidos”.