Un muerto y un herido dejó siniestro de una motocicleta con un bus de TransCaribe

TransCaribe lamenta informar que se registró un accidente que involucró a un vehículo del sistema, a la altura de la estación de transferencia Santa Lucía, y que dejó como consecuencia un fallecido y otra persona gravemente herida.

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Al tiempo, TransCaribe rechaza los ataques vandálicos perpetrados por desconocidos contra vehículos del sistema, que pusieron en riesgo la vida y la integridad de usuarios y personal del sistema, luego del accidente.

Según las primeras indagaciones, basadas en testigos de lo ocurrido, y en lo evidenciado en las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo 13031 tipo padrón, adscrito al concesionario Sotramac, no estaba asignado a ninguna ruta, pues acababa de salir de Patio Portal tras realizar el proceso de tanqueo, con destino a posicionarse en la estación de transferencia Santa Lucía, para iniciar su servicio.

El padrón, que circulaba por el carril exclusivo del SITM, estaba realizando el giro correspondiente para ingresar a posicionarse a la estación de transferencia Santa Lucía, en el momento en que una motocicleta con dos personas a bordo, que circulaba invadiendo el carril exclusivo, impactó fuertemente contra el padrón. El choque provocó que las personas a bordo de la motocicleta fueran arrojadas a varios metros de distancia del vehículo.

Lamentablemente, el conductor de la motocicleta falleció de inmediato, mientras que el otro ocupante de la misma fue atendido por paramédicos y trasladado a un centro asistencial con graves heridas y una condición delicada.

TransCaribe lamenta profundamente lo sucedido, y envía a los familiares y allegados de la persona fallecida un sentido saludo de condolencias, al igual que hacemos votos por la recuperación de la otra persona involucrada en el accidente. En lo corrido del año 2026, se han registrado cuatro accidentes con fatalidad que involucran vehículos del sistema.

Las autoridades correspondientes continúan recabando la información y datos necesarios para el desarrollo de las investigaciones a las que haya lugar. Mientras tanto, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos, TransCaribe suspendió el certificado de idoneidad del operador del vehículo, y su empleador, el concesionario Sotramac, brindará atención y acompañamiento psicosocial.

Asimismo, TransCaribe rechaza de la manera más contundente los ataques vandálicos registrados en contra de vehículos del sistema en la zona del incidente, causados por algunos desconocidos, los cuales pusieron en riesgo la vida y la integridad de operadores, usuarios y personal en vía del sistema. Se interpusieron las denuncias correspondientes para que las autoridades identifiquen y tomen las medidas a las que haya lugar en contra de los atacantes.