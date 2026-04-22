Falleció conductor tras ser arrollado por una motocicleta en San Fernando

La tragedia que hoy enluta a una familia en el barrio San Fernando se desencadenó el pasado jueves 16 de abril. Luis José, un carismático conductor y mecánico automotriz con décadas de experiencia en las carreteras, fue impactado por una motocicleta mientras intentaba cruzar una calle del sector. Según relatos de sus allegados, el hombre acababa de bajar de su vehículo para realizar una compra en una tienda cercana, a tan solo una cuadra de su lugar de residencia, cuando ocurrió el siniestro.

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Tras el fuerte impacto, Mejía Pérez fue trasladado de urgencia a la clínica Gestión Salud de San Fernando, donde los especialistas lucharon por estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del cuerpo médico, su condición se deterioró progresivamente hasta confirmarse su fallecimiento en la tarde del lunes 20 de abril. La víctima, recordada por su personalidad servicial y alegre, dejó tres hijos y cuatro nietos.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que ya se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades legales del caso. La familia del fallecido espera que se haga justicia y que este tipo de hechos no se repitan en las vías de la ciudad.