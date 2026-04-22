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22 abr 2026 Actualizado 11:55

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Cayó presunto expendedor que vendía droga a domicilio en El Carmen de Bolívar

Las autoridades lo capturaron con bazuco listo para la venta en el barrio Las Delicias

Policía de Bolívar

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Cartagena

En el barrio Las Delicias, de El Carmen de Bolívar, la Policía le puso el tatequieto a un presunto expendedor de droga que, según las autoridades, se las ingenió para vender hasta a domicilio y así evadir los controles.

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El capturado es un joven de 24 años, a quien sorprendieron en plena faena durante un allanamiento adelantado por unidades de la SIJIN.

Le hallaron en su poder 35 dosis de bazuco, $42.000 en efectivo, un paquete de bolsas plásticas para dosificación y un paquete de papel Rila.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto tendría montado su “negocio” de microtráfico bajo la modalidad de entregas a domicilio, moviendo la droga en sectores cercanos a entornos deportivos y comunitarios.

Las autoridades confirmaron que el detenido ya tenía anotaciones en el sistema SPOA por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, y en las próximas horas un juez definirá su situación judicial.

“No vamos a bajar la guardia frente al microtráfico. Seguiremos protegiendo a nuestras comunidades, especialmente a niños y jóvenes”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

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