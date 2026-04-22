Cayó presunto expendedor que vendía droga a domicilio en El Carmen de Bolívar
Las autoridades lo capturaron con bazuco listo para la venta en el barrio Las Delicias
En el barrio Las Delicias, de El Carmen de Bolívar, la Policía le puso el tatequieto a un presunto expendedor de droga que, según las autoridades, se las ingenió para vender hasta a domicilio y así evadir los controles.
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El capturado es un joven de 24 años, a quien sorprendieron en plena faena durante un allanamiento adelantado por unidades de la SIJIN.
Le hallaron en su poder 35 dosis de bazuco, $42.000 en efectivo, un paquete de bolsas plásticas para dosificación y un paquete de papel Rila.
De acuerdo con las investigaciones, el sujeto tendría montado su “negocio” de microtráfico bajo la modalidad de entregas a domicilio, moviendo la droga en sectores cercanos a entornos deportivos y comunitarios.
Las autoridades confirmaron que el detenido ya tenía anotaciones en el sistema SPOA por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, y en las próximas horas un juez definirá su situación judicial.
“No vamos a bajar la guardia frente al microtráfico. Seguiremos protegiendo a nuestras comunidades, especialmente a niños y jóvenes”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.