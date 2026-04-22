El Carmen de Bolívar impulsa histórica inversión en salud para fortalecer la atención en la región

El alcalde Pedro Vásquez, anunció una importante inversión que permitirá mejorar la infraestructura y la capacidad de atención en salud en el municipio, especialmente en las zonas rurales.

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Como parte de estas acciones, se llevará a cabo la renovación de los puestos de salud en San Isidro, Caracolí, Macayepo en la zona rural y El Minuto de Dios en el casco urbano. Asimismo, se construirá un nuevo puesto de salud en El Salado, ampliando la cobertura y garantizando mejores condiciones para la prestación de servicios.

Dentro de este fortalecimiento del sistema de salud, en los próximos días llegará una nueva unidad móvil médico-odontológica, que facilitará el acceso a servicios en comunidades apartadas. De igual manera, se continúa gestionando la incorporación de más ambulancias para optimizar la atención oportuna en el territorio.

Estos avances son resultado de una gestión articulada entre la Administración Municipal, la ESE Centro de Salud Giovanni Cristini y el Ministerio de Salud y Protección Social, a quien el mandatario expresó su agradecimiento por el respaldo brindado. La inversión supera los $5.000 millones, reflejando el compromiso institucional con el bienestar y la calidad de vida de la población.