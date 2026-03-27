Un muerto y dos mujeres heridas dejan ataques armados en Cúcuta y su área metropolitana

Cúcuta.

Una serie de hechos violentos registrados en las últimas horas en Cúcuta y su área metropolitana dejó como saldo un hombre muerto y dos mujeres heridas, lo que vuelve a encender las alarmas por la seguridad en la región.

El caso más grave se presentó en el corregimiento La Ye de Astilleros, en el municipio de El Zulia, donde un hombre fue asesinado por pistoleros. La víctima, al parecer, sería un comerciante de la zona. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este crimen y dar con los responsables.

Entre tanto, en el barrio Crispín Durán, Paula Alarcón fue atacada a disparos por un hombre que se movilizaba en motocicleta. La mujer recibió un impacto de bala en el rostro y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Otro hecho se registró en la calle 2 con avenida 19 del barrio Aeropuerto, donde una mujer resultó herida dentro de un salón de belleza. Según las primeras versiones, el ataque se habría presentado en medio de un intento de robo, cuando un delincuente accionó un arma de fuego, presuntamente porque la víctima opuso resistencia.

En un caso adicional, en el barrio Prados del Este, la Policía capturó a un presunto delincuente que intentaba robar una cadena de oro a una mujer. El hombre fue atropellado por el esposo de la víctima, quien, al percatarse del asalto, utilizó su vehículo para derribarlo de la motocicleta.

El presunto ladrón resultó herido, fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades, a la espera de ser puesto a disposición de la justicia.

Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos de la ciudad con el fin de contrarrestar la creciente ola de inseguridad.