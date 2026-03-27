Ubican depósito de explosivos del ELN en el Catatumbo

Cúcuta

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, orgánico de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, ubicaron un depósito ilegal que pertenecería a la compañía comandante Diego del ELN, en área rural del municipio de Ábrego.

En el lugar fueron incautados 80 kilos de explosivo R1, 160 detonadores, 142 metros de cordón detonante y 60 metros de mecha lenta de seguridad. El depósito ilegal fue encontrado junto a una bandera del grupo armado.

El resultado de esta operación golpea el brazo armado de la estructura terrorista que delinque en la región del Catatumbo, y que a través de la preparación y el empleo de explosivos pretenden afectar de manera indiscriminada a la población civil y atentar contra los activos estratégicos de la nación.

Cumplidos los protocolos de seguridad, técnicos del Grupo de Explosivos y Demoliciones, EXDE, del Ejército Nacional, adelantaron la destrucción controlada del material.

Cabe destacar que por el poder destructivo que tenía el material, de haber sido empleado por el grupo armado, habría ocasionado daños irreversibles.

El Ejército Nacional advirtió que este tipo de acciones por parte de grupos armados, constituye una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de la población civil y sus bienes.