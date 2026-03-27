Tras 44 años de espera, gobernación de Bolívar entrega la nueva vía principal de Chapacuá

La alegría se tomó las calles del barrio Chapacuá. Los habitantes salieron a recibir una obra que durante décadas fue un sueño y que hoy es una realidad tangible: la pavimentación de la calle Las Palmas, una intervención que no solo cambió el aspecto del sector, sino que transformó la manera en que sus habitantes viven, se movilizan y proyectan su futuro.

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La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Infraestructura, puso al servicio la Transversal 71B entre Diagonal 32 y 32C, un tramo estratégico que hace parte del ambicioso plan de mejoramiento de la malla vial en el Distrito de Cartagena.

Entre aplausos, pancartas y sonrisas, el gobernador Yamil Arana Padauí reafirmó el mensaje que se ha convertido en sello de su administración: las obras deben sentirse en la vida diaria de la gente.

“Seguimos cumpliéndole a Cartagena con obras que transforman la calidad de vida de la gente”, expresó el mandatario ante una comunidad que no ocultaba su emoción.

Una fiesta comunitaria… y una nueva promesa cumplida

La entrega de la vía se convirtió en una verdadera celebración comunitaria. Desde niños hasta adultos mayores llegaron al punto de encuentro para ver, tocar y recorrer la calle que durante años fue tierra, polvo y dificultades.

Pero la jornada no solo fue de agradecimientos. También fue un espacio para nuevas peticiones.

Con pancartas en mano, los estudiantes del Instituto Mixto Freinet aprovecharon el momento para hacer un llamado directo al gobernador: aún faltaba un tramo para que su acceso al colegio quedara completamente conectado.

La respuesta fue inmediata.

En medio del acto, el gobernador anunció que se adicionará la pavimentación de aproximadamente 100 metros adicionales, con el objetivo de conectar la vía principal con la institución educativa.

Una decisión que desató aplausos y que dejó claro que la obra no solo busca construir calles, sino facilitar el acceso a la educación y fortalecer el tejido social.

Una obra que cambia la historia del barrio

Durante más de cuatro décadas, los habitantes de Chapacuá convivieron con una vía de tierra que en invierno se convertía en lodo y en verano en polvo.

Hoy, esa historia cambió.

La nueva vía cuenta con 298,5 metros de longitud, un ancho promedio de 3,55 metros y un espesor de 18 centímetros, además de 620 metros cuadrados de andenes y 620 metros lineales de bordillos, elementos que mejoran la movilidad peatonal y la seguridad vial del sector.

Más allá de los números, el impacto se siente en la vida cotidiana.

Durante su ejecución, el proyecto generó 3 empleos directos y 17 indirectos, beneficiando a hombres y mujeres del mismo barrio, fortaleciendo la economía local y creando sentido de pertenencia con la obra.

La intervención fue ejecutada por el Consorcio GDC, bajo la interventoría del Consorcio Intervías Bolívar, garantizando estándares técnicos y calidad en su desarrollo.

La voz de la comunidad: de la espera a la esperanza

Para los líderes comunitarios, esta calle representa mucho más que concreto.

Claudia Cuadro, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Chapacuá, destacó que la obra significa un cambio profundo en la vida del barrio.

“Esta vía mejora nuestra movilidad, nuestra seguridad y nuestra calidad de vida. Además, impulsa el desarrollo social y económico del sector. Es un logro que convierte en realidad un anhelo histórico”, afirmó.

El sentimiento es compartido por los vecinos.

Miguel Ángel Mejía, residente del sector, recordó cómo era el pasado de la calle.

Antes, explicó, la vía era de tierra y limitaba actividades básicas. Hoy, con la pavimentación, el barrio gana espacios para la recreación y la convivencia.

Por su parte, Oliver Castro Matute describió la obra como un paso decisivo hacia el progreso, luego de años de solicitudes comunitarias que finalmente fueron escuchadas.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Jorge Luis Flores, veedor del proyecto, quien resumió el sentimiento colectivo en una cifra que pesa en la memoria del barrio:

44 años de espera.

Cuatro décadas de insistencia comunitaria que hoy encuentran respuesta en una obra que dignifica y transforma.

Más que una calle: un símbolo de transformación

La entrega de la calle Las Palmas no solo representa un avance en infraestructura. Representa una transformación social.

Es la posibilidad de que los niños lleguen en mejores condiciones a la escuela, de que los adultos mayores caminen con mayor seguridad y de que las familias puedan proyectar nuevas oportunidades económicas.

Es también una muestra del modelo de gestión que busca dejar huellas visibles en los barrios y en la vida de la gente.

Con esta obra, Chapacuá no solo ganó una vía pavimentada.

Ganó conectividad.

Ganó seguridad.

Ganó dignidad.

Y, sobre todo, ganó la certeza de que las promesas pueden convertirse en realidades cuando la inversión pública llega donde más se necesita.