Samacá apuesta por turismo religioso y ambiental en Semana Santa con rutas y bus turístico

El municipio de Samacá se prepara para recibir visitantes durante la Semana Santa con una programación que combina tradición religiosa, turismo y actividades ambientales. La apuesta de la administración local busca posicionar al municipio como un destino integral en Boyacá, más allá de los tradicionales circuitos turísticos del departamento.

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El alcalde Wilson Castiblanco Gil explicó que la agenda está diseñada para atraer a familias y promover diferentes tipos de turismo. «...Estamos promoviendo el turismo religioso, el turismo cultural, el turismo ambiental y el turismo gastronómico...», señaló, destacando que los visitantes podrán recorrer iglesias patrimoniales y conocer la oferta gastronómica local, como la gallina Samaquense.

Uno de los ejes principales será la puesta en marcha de un bus turístico que llevará a los visitantes al páramo de Rabanal y al sector del Puentón durante varios días de la Semana Mayor. A esto se suman actividades como la peregrinación al cerro Caraguatá, conciertos y la entrega de plantas nativas en lugar de palma de cera durante el Domingo de Ramos, como parte de una estrategia ambiental.

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En ese sentido, el mandatario hizo un llamado a la protección de los ecosistemas locales. «...Los invitamos a recorrer nuestras rutas, descubrir nuestra riqueza histórica y natural...», afirmó Castiblanco, al insistir en evitar el uso de especies como la palma de cera y las bromelias. La programación busca así articular fe, turismo y sostenibilidad en una de las temporadas más importantes para la economía local.

Programación oficial

• Domingo de Ramos (30 de marzo): Entrega de plantas nativas y frutales.

• Jueves Santo (2 de abril): Concierto de la Banda Sinfónica de Samacá.

• Viernes Santo (3 de abril): Peregrinación al Cerro Caraguatá con el Santo Viacrucis e instalación de una cruz.

Rutas para los días lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril

• 8:00 am: Páramo El Rabanal.

• 3:00 pm: Puenton.

Requisitos

• Ser mayor de 12 años.

• Llevar impermeable.

• Lleve protector solar e hidratación.

• Estar afiliado a EPS.

• Pagar seguro médico que tiene un valor de 5.000 por persona y día.

Las inscripciones se realizarán hasta el 27 de marzo en la oficina de Deportes, Cultura, Recreación y Turismo o al celular 313 889 2189.

Cuida el medio ambiente

El alcalde Wilson Castiblanco Gil hizo un llamado para evitar el uso de la palma de cera y quiche o de las bromelias. Estas últimas plantas albergan gran cantidad de agua y se emplean para hacer amasijos.

Experiencia integral

Conéctate con la naturaleza a través de caminatas ecológicas, ciclomontañismo y trekking. Prueba la gastronomía típica: gallina, trucha de la piscícola El Gacal, cabrito, puentón y la represa Las Gachanecas.