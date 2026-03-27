Restricciones viales para fuerza pública por ataques del ELN

Alerta por brotes de inseguridad en el Anillo Vial / Foto Cortesía

Cúcuta

A raíz de los hechos violentos contra la Policía Nacional y el Ejército Nacional en los anillos viales de la ciudad de Cúcuta las autoridades han adoptado medidas para evitar acciones terroristas.

Frente a esta situación, se ha ordenado la restricción de la fuerza pública para frenar los ataques del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en estos tramos viales.

El anillo vial oriental y el anillo vial occidental han sido el epicentro desde hace un año de acciones violentas dirigidas contra policías y militares.

La mayoría de estos ataques se presentan en horas de la noche y al paso de patrullas de las instituciones por estas zonas de la ciudad de Cúcuta.

Uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Cúcuta, es la situación de inseguridad por los brotes de violencia que se registran en algunas comunas de esta capital ,asociados a disputas territoriales de bandas criminales, presencia de grupos guerrilleros, narcotráfico, entre otras problemáticas.