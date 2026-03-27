Refuerzan seguridad en el occidente del Huila con nuevos pelotones tras salida de la FUDRA

Neiva

Tras la salida de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), que contaba con cerca de 400 hombres en el departamento, las autoridades confirmaron la llegada de ocho nuevos pelotones para reforzar la seguridad en el occidente del Huila. Se aseguró que su presencia en esa zona también contribuirá a contener posibles amenazas hacia el territorio huilense.

En reemplazo, ya se encuentran operando cinco pelotones en la región, mientras que los tres restantes llegarán en los próximos días. A este despliegue se suma un grupo mecanizado liviano con 60 uniformados, lo que permite mantener una capacidad cercana a la que se tenía anteriormente.

El general Cesar A. Suarez, de la Novena Brigada, afirmo que “las tropas han sido ubicadas estratégicamente en municipios del occidente del departamento, considerados de mayor complejidad en materia de orden público, por lo que su permanencia será estable y no estarán sujetos a traslados constantes como ocurría con la FUDRA”.

Frente al aumento de homicidios en municipios como Algeciras, las autoridades señalaron que estos hechos obedecen, en gran medida, a presiones ejercidas por grupos armados ilegales contra la población civil. Para enfrentar esta situación, se anunció el fortalecimiento del pie de fuerza.