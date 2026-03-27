Paola Valencia, la colombiana que se proyecta internacionalmente en el mundo de la química

Como profesional colombiana en esta área, su perfil reúne experiencia en laboratorio, participación en procesos de investigación y desarrollo, formación de estudiantes y conocimiento de normas de calidad y seguridad, lo que la proyecta como una especialista integral dentro del campo científico. Su recorrido evidencia una combinación valiosa entre la práctica analítica, el trabajo investigativo y la capacidad de comunicar el conocimiento en escenarios educativos y técnicos.

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Una de las principales fortalezas de Paola está en sus áreas de experticia, especialmente en el análisis instrumental y la preparación de muestras. A lo largo de su experiencia ha trabajado con técnicas como espectrofotometría UV-Vis, reflectancia difusa UV-Vis DRS, espectrometría de absorción atómica, análisis de carbono orgánico total y equipos multiparámetro. A esto se suma su habilidad en la operación, así como en el diseño de ensayos analíticos y la documentación de procesos. Su formación también incluye conocimientos en la aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2017, auditoría interna, gestión ambiental, seguridad química y control de derrames bajo estándares OSHA, competencias que fortalecen su perfil en contextos donde la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento normativo son fundamentales.

En el ámbito laboral, su experiencia más representativa se ha desarrollado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se desempeñó como química vinculada al grupo de investigación Catálisis GC-UPTC. En este escenario participó en análisis fisicoquímicos mediante diversas técnicas instrumentales, elaboró informes para supervisión, desarrolló y documentó actividades del grupo de investigación y apoyo a estudiantes en preparación de muestras y recolección de datos. También asumió funciones relacionadas con el mantenimiento de registros administrativos y de calidad, y la actualización de información técnica como soporte para procesos de auditoría. Esta experiencia la consolidó en un entorno donde convergen el rigor científico, la gestión documental y el trabajo colaborativo.

Su perfil investigador se fortaleció además con una estancia en la Universidad de Salerno, en Italia, dentro del Departamento de Ingeniería. Allí trabajó en la evaluación cinética de procesos fisicoquímicos mediante análisis experimental, en la simulación de sistemas químicos a partir de cálculos estequiométricos y balances de materia, y en la caracterización de especies reactivas de oxígeno en contextos de investigación. Esta experiencia internacional amplió su perspectiva científica y le permitió profundizar en metodologías avanzadas aplicadas al estudio de sistemas químicos complejos.

Otro componente importante de su carrera ha sido la docencia. Durante un año se desempeñó como docente en ciencias exactas, orientando procesos en química, física y matemáticas para educación media y preparación de estudiantes para las Pruebas Saber 11. En esta etapa diseñó y ejecutó planes académicos, elaboró simulacros y talleres de refuerzo, y aplicó evaluaciones para medir resultados de aprendizaje y fortalecer competencias analíticas. Esta faceta demuestra que, además de su base científica, cuenta con habilidades pedagógicas y de acompañamiento académico que le permiten traducir conocimientos técnicos en experiencias formativas significativas.

En cuanto a su formación académica, Paola Valencia es química egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y posteriormente cursó una Maestría en Química en la misma institución. A esto suma estudios en curso como Técnico en Farmacia, lo que amplía su campo de acción hacia áreas relacionadas con la salud y la aplicación de conocimientos químicos en contextos farmacéuticos. Su preparación se complementa con certificación de inglés nivel B2 a través del IELTS, una herramienta importante para la consulta de literatura científica, la participación en redes académicas y la proyección internacional.

La carrera de Paola Valencia se distingue, en conjunto, por un equilibrio entre formación avanzada, experiencia práctica e interés por la mejora continua. Su paso por laboratorios de investigación, su experiencia internacional, su trabajo como docente y su capacitación en normas de calidad y seguridad dibujan el perfil de una profesional en química capaz de aportar tanto en el análisis técnico como en la gestión de procesos y la formación de talento. Se trata de una trayectoria en crecimiento, respaldada por conocimiento especializado y por una clara vocación por la ciencia aplicada.