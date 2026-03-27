Los carteles de reclutamiento en Universidad Nacional serían de frentes de disidencias FARC: Torres

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Nuevos carteles de reclutamiento en Universidad Nacional serían de frentes de las FARC: Torres

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a la aparición de carteles amenazantes atribuidos a frentes de las disidencias FARC, que han generado alarma y preocupación. entre la comunidad académica.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el profesor Diego Alejandro Torres, confirmó la presencia de estos carteles, señalando que la academia está siendo utilizada por grupos irregulares sobre los cuales no se tiene control.

“Desafortunadamente, de nuevo la academia está siendo utilizada por grupos irregulares sobre los cuales no tenemos control. Aparecieron el día de ayer carteles amenazantes en una de las facultades; tengo entendido que es por el área de Derecho y Ciencias Humanas, de carteles que se le atribuyen a los frentes de las FARC”, explicó.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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