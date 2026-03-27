Natalia Natalia se reinventa: del pop al rap con su EP “Paréntesis”

Música

Natalia Natalia, así, con el nombre repetido, acaba de lanzar Paréntesis, un trabajo musical en formato EP, con seis canciones y una duración total inferior a los 30 minutos.

La artista, quien hizo parte de la exitosa agrupación femenina juvenil Ventino, le sigue apostando a nuevos caminos en la música, esta vez se va por sonidos urbanos, donde el rap tiene una participación notable.

En esta etapa como solista, Natalia Natalia decidió explorar otras sonoridades dentro de lo urbano, especialmente el rap, sin alejarse del todo del pop que interpretó durante su paso por Ventino.

Su intención fue poner la voz en el centro de todo. Sentía que su potencia vocal le permitía moverse con libertad entre distintos estilos, explorando tanto registros altos como más bajos de lo que ella misma imaginaba.

Las seis canciones que componen Paréntesis incluyen colaboraciones con Rap Bang Club, Komba, Soul AM, Frank Lucas, Lorduy y Delfina Dib. Los temas son: Cállate, Excusa, Paréntesis, Desamarrar, Corazonada y Paciencia.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Natalia Natalia aseguró que logró superar la meta que se había propuesto: dominar su potencia vocal en diferentes registros y darle nuevos matices a su interpretación. Destacó además el apoyo de los artistas invitados, de quienes dice que fueron generosos en el proceso, pese a que su pasado en el pop podía ser visto por algunos como demasiado color rosa.

Sobre cantar junto a hombres y mujeres, afirma que no marca diferencia para ella. Cada colaboración representó un reto que asumió como parte de su crecimiento artístico y que, asegura, logró superar de manera satisfactoria.

La producción de Paréntesis estuvo a cargo de SOUL AM, Felipe Mejía y Alberto Hernández (Los Minions), quienes ayudaron a construir la base sonora y ese punto de equilibrio entre el pop y sus nuevas búsquedas musicales. Además, trabajó junto a Giri y Avilez, en un proceso que le permitió ganar confianza y mayor libertad creativa.