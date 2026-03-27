Lluvias intensas mantienen en alerta a varios municipios del Huila

Neiva

Las lluvias registradas en los últimos días continúan generando afectaciones en diferentes zonas del departamento del Huila, lo que mantiene a las autoridades en constante monitoreo. Desde la administración departamental se han activado acciones articuladas para hacer seguimiento a las emergencias y atender oportunamente a las comunidades afectadas.

Se han presentado múltiples eventos como deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, caída de árboles y daños en la infraestructura vial y comunitaria. Municipios como Saladoblanco, Neiva, Elías, Pital, Acevedo, Algeciras, Suaza, Palestina, La Plata y Oporapa han reportado emergencias, especialmente en vías terciarias, acueductos rurales, viviendas y zonas productivas.

En Neiva, una vivienda resultó afectada y sus ocupantes fueron evacuados de manera preventiva, sin que se presentaran personas heridas. En Elías, las crecientes súbitas han interrumpido la conectividad de varias veredas, mientras que en Acevedo más de 400 familias enfrentan afectaciones en el suministro de agua y pérdidas en cultivos.

En lo corrido del año se han registrado 265 emergencias asociadas a las lluvias, impactando a 34 municipios. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para que adopte medidas de prevención, evite transitar por zonas de riesgo, no cruce ríos durante crecientes y reporte cualquier situación a los organismos de socorro.