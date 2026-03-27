Hinchas del Real Cartagena accederán a beneficios exclusivos con la nueva tarjeta oficial de dale!

En una alianza que une fútbol, innovación y beneficios para los aficionados, Real Cartagena y dale! anuncian el lanzamiento de la tarjeta débito dale! edición especial Real Cartagena, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre el club y sus hinchas a través de soluciones financieras digitales y experiencias exclusivas.

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La nueva tarjeta permitirá a los más de 300.000 aficionados del equipo auriverde acceder a beneficios como 10% de descuento en boletería durante la fase de lanzamiento, experiencias con el club y ventajas en productos oficiales, además de todas las funcionalidades del ecosistema financiero de dale!.

Además, no solo se trata de beneficios relacionados con el club: los usuarios también tendrán acceso a grandes alianzas para su día a día, como descuentos en supermercados y comercios aliados, convirtiéndose en una tarjeta ideal para el uso cotidiano.

“En dale! creemos en el poder del deporte para conectar comunidades y acercar soluciones financieras a más colombianos. Esta alianza con Real Cartagena nos permite acompañar a los hinchas auriverdes con una tarjeta diseñada para vivir su pasión de una manera diferente, con beneficios, experiencias y herramientas digitales pensadas para su día a día”, afirmó José Manuel Ayerbe, CEO de dale!.

Afiliado a la Dimayor el 2 de febrero de 1992, Real Cartagena es uno de los clubes más representativos del fútbol del Caribe colombiano. El equipo disputa sus partidos como local en el Estadio Jaime Morón León, escenario emblemático de la ciudad que se ha consolidado como punto de encuentro para miles de aficionados que acompañan al equipo en cada temporada.

“Para nosotros, los hinchas son una parte fundamental del equipo. Que hoy exista una tarjeta pensada especialmente para ellos demuestra cómo el club sigue buscando nuevas formas de acercarse a su afición y de reconocer el apoyo que siempre nos brindan. Esta alianza con dale! es una oportunidad para que los seguidores del auriverde vivan su pasión por Real Cartagena de una manera diferente”, afirmó Álvaro Hernández, director técnico de Real Cartagena.

La tarjeta estará personalizada con los colores y el escudo del equipo y funcionará como una tarjeta débito dale!: permitirá realizar compras en comercios físicos y digitales, retirar dinero en más de 3.200 cajeros del Grupo Aval, realizar transferencias gratuitas a cualquier cuenta del país y acceder a beneficios en conciertos y eventos a través de #ExperienciasAval.

¿Cómo adquirir la tarjeta?

El proceso es 100 % digital, sin trámites presenciales ni historial crediticio. Para obtener la Tarjeta dale! Edición Real Cartagena, los usuarios solo deben descargar la app de dale!, registrarse y solicitarla directamente desde la plataforma.