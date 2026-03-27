Relatora de la ONU: ataque a escuela iraní en Minab puede constituir un crimen de guerra

El ataque por fuerzas estadounidenses de una escuela en Minab (sur de Irán), que causó al menos 168 muertos, en su mayoría niñas, puede constituir un crimen de guerra, afirmó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la relatora especial para la educación, Farida Shaheed.

“Los ataques intencionados a edificios educativos que no son objetivos militares son crímenes de guerra incluidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma”, recordó la jurista paquistaní en un debate urgente celebrado en el Consejo sobre el incidente de Minab, solicitado por la delegación iraní con el apoyo de China y Cuba.

También alertó que no fue un incidente aislado, ya que se ha informado de destrucción o daños en más de 600 escuelas e instalaciones educativas en todo Irán, que han causado la muerte de más de 230 estudiantes y profesores.

Shaheed indicó que las investigaciones preliminares de Estados Unidos han concluido que sus fuerzas militares son responsables del ataque en Minab, dirigido con precisión hacia la escuela porque al parecer se utilizaron por error datos de inteligencia antiguos que señalaban esa zona como objetivo militar.

“Si se confirma, eso significaría que el principio de precaución en ataques fue probablemente violado, particularmente la norma según la cual las partes en conflicto deben hacer todo lo posible para verificar que sus objetivos son militares”, subrayó la relatora.

Shaheed pidió que la investigación aclare quién exactamente, dentro de la cadena de mando, era responsable de esa verificación, así como las consecuencias que debe afrontar por ello con arreglo al derecho nacional e internacional.

“Las familias de las víctimas merecen una explicación transparente y autorizada de lo ocurrido, así como justicia y rendición de cuentas”, agregó.