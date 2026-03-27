Fitch Ratings ratifica la máxima calificación crediticia AAA para Aguas de Cartagena

Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’, respectivamente. La perspectiva de la calificación de largo plazo es estable.

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La decisión ratifica la máxima calidad crediticia de la compañía en el ámbito nacional y refleja su sólida posición financiera, operativa y estratégica dentro del sector de servicios públicos en Colombia. La calificación se fundamenta en el liderazgo de Aguas de Cartagena, que se traduce en una alta estabilidad y previsibilidad de sus ingresos.

Al cierre de 2025, la compañía registró una cobertura de acueducto de 99,9% y de alcantarillado de 98%.

Comparación sectorial

Dentro de su grupo de pares con calificación ‘AAA(col)’, Aguas de Cartagena se compara con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Frente a estos comparables, la compañía se distingue por contar con la capacidad de tratar prácticamente el 100% de las aguas residuales.

No obstante, sus márgenes de rentabilidad se ubican por debajo de los de sus pares, en línea con las características propias de su operación y las condiciones geográficas en las que opera, las cuales implican mayores niveles de consumo energético.

En materia de recaudo, la compañía ha fortalecido la gestión de cartera mediante la implementación de políticas específicas y esfuerzos recurrentes orientados a su sostenibilidad.

Fitch Ratings también señaló que la calificación refleja el sólido perfil crediticio independiente de la compañía, respaldado por la participación del Grupo Veolia como socio estratégico.

Liquidez y estabilidad

La calificadora destacó una posición de liquidez adecuada, respaldada en una sólida generación operativa, niveles de recaudo cercanos al 90% y coberturas de liquidez proyectadas estables en el mediano plazo.