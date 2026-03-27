Fiscalía evaluará con nueva metodología, suspensión de orden de captura de alias ‘Calarcá Córdoba’

Justicia

Tras un encuentro sostenido entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza, se acordó una nueva metodología para verificar el cumplimiento de los requisitos para mantener vigente la suspensión de las órdenes de captura de los negociadores de los grupos armados ilegales con el Gobierno nacional.

Esto, en medio de la aplicación de la Ley 2272 de 2022 de la ‘Paz Total’ y de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

“En reunión sostenida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza, se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023”, señaló la Fiscalía.

En ese sentido, la evaluación se hará teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se hayan presentado los hechos en los que estén involucrados los beneficiarios de la suspensión de las órdenes de captura.

“La revisión se hará periódicamente, de acuerdo con los acontecimientos, y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”, informó la Fiscalía.

Alias ‘Calarcá Córdoba’

La Fiscalía también informó que se verificará el cumplimiento de los compromisos definidos en la Ley de la Paz Total y lo establecido por la Corte Constitucional, con base en el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, y los hechos de orden público en los que ha estado involucrado y en los que se ha afectado a la población civil.

La vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos, serán también revisadas.

“Con esta metodología se examinará en los próximos días el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional”, informó la Fiscalía.