Nuevos delegados del Estado Mayor Central de las Farc confían en el diálogo. ¿Qué dicen?

Bogotá

Primicia Caracol Radio. En medio del cuarto ciclo de conversaciones que se lleva a cabo en San José del Guaviare, entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc, los comandantes de este grupo armado que se unieron a este proceso de paz Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, y Ciro Alfonso Romero Ospina, alias ‘Willy’, entregaron su visión de estos diálogos, la confianza que hay actualmente y si firmarán o no la paz con el Gobierno Petro.

El primero en hablar con nosotros fue Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’ el hombre más cercano a alias ‘Iván Morisco’ y comandante de los frentes 62, 7 y 1. Contó que fue el en los llanos del Yarí en Caquetá el encargado de los primeros acercamientos con el Gobierno Nacional.

“Puedo explicar que la primera reunión que se dio como encuentro exploratorio entre el gobierno del presidente Petro y el Estado Mayor Central de las Farc fue precisamente con mi persona allá en los llanos del Yarí. Nosotros hicimos unas reuniones exploratorias y eso dio para que se fuera dando cuerpo a las conversaciones”.

La incorporación de alias ‘Calarcá’ al proceso de paz se da para reforzar la mesa y por la confianza que dice ahora existe con el Gobierno Nacional.

“La figura de nosotros aquí en la mesa en el momento es como asesores, observadores de apoyo a los camaradas que están ahí como tal. Pero yo digo que sí, ya si vamos a hablar del 100% ya hay un 60%, 70% de confianza. El estar aquí hoy yo sentado en esta silla y aquí en San José del Guayares porque ya hay cierto porcentaje de confianza”.

Al preguntarle si se ven firmando una paz con el Gobierno de Gustavo Petro dicen que se buscará dejar unas bases, pero no una firma final, porque en dos años no se logra una paz total porque para eso hay que vincular a toda la población.

“Porque es que la paz no se trata de hacer un pacto de entrega de armas y desmonte de las guerrillas, pues eso es lo más fácil, eso se puede hacer en cinco meses, en dos o tres meses. Pero como aquí el problema de fondo es revisar las causas que originaron el conflicto armado, entonces no lo solucionamos en dos o tres años. Esto es de mucho tiempo y de mucho talento, de mucha paciencia y para hacer eso nos toca llegar allá al seno del pueblo y entonces eso no se hace en dos años. Sería hacer una paz a medias, sería hacer otra paz, o mejor diría yo otra mal llamada paz como la del 2016, que ahí no se firmó una paz, ahí se firmó una entrega de armas”.

Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’ dice que los planes no están enfocados en afectar a la población civil y que presentarán una agenda focalizada en las comunidades.

“Jamás van enfocados en causar daño a la población civil. Lo que se dé en el conflicto como forma colateral es otra cosa, eso tiene explicación. Y la forma en cómo queremos nosotros llegar allá es precisamente por medio de una agenda que vamos a presentar. Tiene unos ejes que nos toca desglosarlos bien. En esos ejes creemos que va vinculado todas las necesidades que hay en estos momentos en los territorios, en todo el país, pero no nos conformamos solamente con decir aquí hay unos ejes y están representados por todo el mundo, no, vamos a hacer la idea socializarla”.

También conversó en Primicia con nosotros Ciro Alfonso Romero Ospina, alias ‘Willy’ actual comandante del Frente 10, con injerencia en Arauca y Casanare, aseguró que los diálogos han tomado otro ritmo.

“Ha sido muy importante, yo pienso que haciendo el análisis estos días, yo pienso que se ha ido como mejorando el tema de confianza, el tema de poder tomar decisiones de fondo, ya con un carácter más claro y con decisiones más prontas”.

Alias ‘Willy’ dijo que es positivo el avance del cese al fuego y que la suspensión de los secuestros con fines económicos la tomaron como una muestra de voluntad de paz.

“Es positivo, no es lo mismo dialogar en la guerra que dialogar en medio de un proceso, aunque ha habido muchas dificultades en ese tema, pero yo pienso que poco a poco vamos avanzando y vamos reajustando algunas cosas que están pendientes, que hay que ponerle seriedad a las cosas, pero yo pienso que sí es muy importante y aspiramos seguir negociando en medio del cese al fuego, porque haciendo los balances hemos estado reunidos con la delegación del gobierno y se ha hecho un balance y las afectaciones han disminuido en cierto porcentaje favorable para las negociaciones y para el pueblo en general. ¿Qué los llevó a ustedes a tomar la decisión de suspender los secuestros con fines económicos? No son secuestros ese término, no son retenciones económicas, una ley que tenemos de que, si hay que hacer unos aportes, sin embargo, se suspendió por el mismo tema de los acuerdos que tenemos y fue un compromiso que se hizo y como tal se ha venido cumpliendo”.

Aunque las comunidades se ven afectadas con las acciones de los grupos armados alias ‘Willy’ explica que el foco del Estado Mayor Central de las Farc es la población civil y que por esos están sentados hablando con el Gobierno.

“Las Farc como tal desde siempre hemos venido desarrollando nuestro trabajo político y militar en defensa del pueblo”.

Ciro Alfonso Romero Ospina, alias ‘Willy’ sostiene que este camino de diálogo no tiene retorno y que insistirán hasta lograr unos acuerdos sólidos.

“Por eso hemos llegado a la mesa, para reforzar y aportar y que en realidad esta mesa sea el camino definitivo a una paz verdadera y una paz estable”.

Ambos comandantes Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, y Ciro Alfonso Romero Ospina, alias ‘Willy’ aseguraron en este diálogo en primicia con Caracol Radio desde San José del Guaviare, que las decisiones de la delegación del Estado Mayor Central de las Farc no las toma solo alias ‘Iván Mordisco’ así sea el jefe de este grupo armado, porque las normas de la agrupación no le dan la potestad de hacerlo sino todas las decisiones se toman de manera colectiva.