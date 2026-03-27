Empresarios tienen plazo hasta el 31 de marzo para renovar su matrícula y evitar multas millonarias

La Cámara de Comercio de Cartagena recuerda a los empresarios y comerciantes de su jurisdicción que la renovación de la matrícula mercantil es una obligación legal que debe realizarse cada año a más tardar el 31 de marzo. No cumplir con este trámite dentro del plazo establecido puede generar sanciones económicas por parte de la Superintendencia de Sociedades y otras sanciones administrativas que pueden imponer autoridades competentes como el cierre de establecimientos de comercio.

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De acuerdo con la normativa vigente, la falta de renovación puede derivar en multas de hasta 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes que puede imponer la Superintendencia de Sociedades, además de afectar la reputación comercial de la empresa y limitar su acceso a oportunidades como créditos que ofrecen entidades financieras, convocatorias públicas y privadas, así como alianzas empresariales.

Asimismo, cuando una empresa o establecimiento no renueva su matrícula durante cinco (5) años consecutivos, será depurada del Registro Mercantil en los términos que habilita el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, lo que implica la cancelación de la matricula mercantil para los comerciantes persona natural, establecimientos de comercio, agencias y sucursales; o la disolución de sociedades comerciales y otras personas jurídicas.

Este año, el plazo de renovación coincide con la Semana Santa, por lo que la Cámara de Comercio de Cartagena hace un llamado a los empresarios a anticipar este trámite y evitar congestiones en los últimos días del mes. Renovar a tiempo permite mantener activa la empresa ante el registro público, fortalecer la confianza comercial y seguir participando plenamente en la dinámica empresarial del territorio.

“Renovar la matrícula mercantil no es solo un requisito legal. Es una decisión que mantiene activa la empresa, fortalece su reputación en el mercado y le permite acceder a nuevas oportunidades de crecimiento y conexión empresarial”, señaló Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La entidad recuerda que el trámite puede realizarse de manera fácil, rápida y segura a través de los canales virtuales disponibles en www.cccartagena.org.co/tramites-en-linea, así como en sus sedes físicas y jornadas de atención habilitadas en barrios de Cartagena de Indias y los municipios de su jurisdicción en el Departamento de Bolívar.

La Cámara de Comercio de Cartagena reitera la invitación a los empresarios a no dejar este trámite para última hora, renovar oportunamente y continuar fortaleciendo el tejido empresarial que impulsa la competitividad y el desarrollo económico del territorio.