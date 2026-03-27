El rock alternativo de “Pirineos en llamas” propone sonoridades refrescante en “Aguapanela”

Música

La agrupación rockera colombiana Pirineos en llamas fue una de las debutantes en la más reciente edición del Festival Estéreo Picnic, que tuvo al parque Simón Bolívar de Bogotá como escenario para ver y escuchar tanto a artistas consagrados como a nuevas propuestas que empiezan a abrirse camino.

Miguel Restrepo, guitarrista y voz principal de Pirineos en llamas, explicó en LO MÁS CARACOL que la intención de la banda es explorar sonidos a partir del rock tradicional, por lo que se mueven dentro del rock alternativo. Además de Restrepo, la agrupación la integran Fabián Buitrago en la segunda guitarra y voz, David Giraldo en la batería, Manuel Orrego en el bajo y Maclovin también en guitarra y voz.

Las 13 canciones que componen el álbum Aguapanela fueron creadas y grabadas durante 18 meses. En ese tiempo se reunían con frecuencia y cada integrante aportaba ideas que, poco a poco, terminaron dando forma al sonido del álbum.

Restrepo cuenta que, mientras trabajaban en la producción en la casa de uno de los integrantes, pusieron a hacer agua de panela para acompañar la jornada. Se les olvidó hasta que se secó y, entre risas, decidieron bautizar el álbum como Aguapanela.

Las canciones presentan una interesante diversidad de ritmos, instrumentos y matices, que les permiten moverse por un amplio espectro de sonoridades. El resultado es un álbum fresco y enérgico, que de alguna manera hace honor a su nombre, en comparación con la tradicional bebida.

Pirineos en llamas se prepara ahora para una gira de conciertos y promoción que los llevará por varios rincones del país, con la idea de seguir conquistando oyentes.

Para este álbum, la banda trabajó con Juan Antonio Toro, de Armenia, en la producción de las canciones “Palacio Egipcio”, “Canto al Fuego” y “La Batalla”, y con David Ospina, de Volcán, en la grabación, mezcla y máster en su estudio Brona Records.