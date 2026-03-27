Dos cuerpos sin vida fueron hallados en la vía Cúcuta-Puerto Santander

Norte de Santander.

Dos cuerpos sin vida fueron hallados en la mañana de este viernes a un costado de la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander, en medio de la compleja situación de orden público que se registra en la región.

El hallazgo fue reportado hacia las 6:30 a. m., cuando ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cadáveres al borde de la carretera.

De manera preliminar, se conoció que las víctimas habrían sido asesinadas con arma de fuego y no se descarta que el hecho esté relacionado con acciones del ELN en la zona, información que es materia de verificación por parte de las autoridades.

Unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar y adelantan las coordinaciones con la funeraria para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Las identidades de las víctimas no han sido establecidas y las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.