Dispositivo especial de seguridad en Buenaventura, Tumaco, Guapi y Bahía Solano para Semana Santa

Se busca garantizar la seguridad de propios y visitantes en el Pacífico colombiano.

La Dirección General Marítima, Dimar, activó un dispositivo especial de seguridad integral marítima para la temporada alta de Semana Santa, que se desarrollará entre el 28 de marzo y el 5 de abril, en Buenaventura, Tumaco, Guapi y Bahía Solano.

Como parte del dispositivo, la Autoridad Marítima Colombiana refuerza su presencia en los embarcaderos turísticos autorizados, donde se adelantan controles de zarpe y arribo de embarcaciones, verificación de documentación y supervisión de los elementos mínimos para la navegación, entre ellos el uso obligatorio del chaleco salvavidas.

Adicionalmente, se desplegarán controles en playas y zonas de alta afluencia turística, así como patrullajes marítimos en coordinación con la Estación de Guardacostas. Estas acciones se apoyan en el monitoreo permanente de las Estaciones de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima, especialmente en Buenaventura y Tumaco.

En el puerto de Buenaventura se fortalece la presencia institucional en playas como Juanchaco, Piangüita y La Bocana.

En Tumaco, por su parte, los controles se concentran en sectores como: El Morro, el Bajito, Bocagrande e Isla Pelícano.

Entre tanto, en Guapi, se mantiene el acompañamiento de ingreso de visitantes al Parque Nacional Natural Gorgona, en articulación con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Finalmente, en Bahía Solano, las acciones se extienden a zonas como: El Valle, Huina y Juradó.

Embarcaderos autorizados

Tumaco: Muelle Diego Escrucería Calongue (“muelle de la Taguera”).

Guapi: Muelle municipal de Guapi.

Bahía Solano: Muelle municipal de Bahía Solano.

Buenaventura: Embarcadero turístico de Buenaventura.