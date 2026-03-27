Cuba: dos buques humanitarios de México desaparecieron en ruta a la isla

El gobierno mexicano confirmó que ya se activó el plan de búsqueda para encontrar las dos embarcaciones que zarparon el sábado 21 de marzo. (Foto: Carlos Matus/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

La Secretaría de Marina (Semar) de México informó que ya se activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado pasado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones “tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo”, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, “en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”, indicó la Semar en un comunicado.

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el 21 de marzo desde la isla cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos.

Crisis en la isla

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “preocupación” ante el “deterioro significativo” de los servicios esenciales en Cuba debido a la escasez de combustibles ligada al bloqueo petrolero de EE.UU., una situación sanitaria crítica y alta vulnerabilidad social.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) alertaron en un comunicado sobre un posible colapso humanitario debido al deterioro de servicios con “impactos particularmente graves sobre los presos, y grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores”.

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Subrayaron que la alta dependencia de combustibles importados incrementa la fragilidad del sistema sanitario, en un escenario de desabastecimiento de insumos y medicamentos, y de limitaciones diagnósticas y terapéuticas.

A ello suma que se registran prolongados cortes de electricidad que afectan gravemente el acceso al agua potable, así como un aumento sostenido de los precios de los alimentos.

Represión política agudiza la crisis

La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, advierte que la crisis humanitaria se desarrolla en un contexto de “graves violaciones de derechos humanos y serios problemas estructurales, especialmente, por la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, así como de la prohibición de la asociación con fines políticos”.

También denuncia que la represión política en Cuba se encuentra en uno de sus momentos “más críticos y alarmantes”, con niveles históricamente “altos de detenciones y una persecución sistemática dirigida específicamente a silenciar las voces de la población cubana que exige libertad y democracia”.

“Esta represión se ejerce mediante detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías del debido proceso, aislamiento de activistas y sus familias, y el uso del aparato estatal para criminalizar la disidencia pacífica”, detalló la CIDH.

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Consideró además que ante este preocupante panorama, la responsabilidad primaria por el bienestar de la población “recae sobre el propio Estado cubano, cuyas políticas económicas restrictivas y modelo de partido único constituyen la causa estructural de la crisis”.

Al tiempo que reiteró su preocupación por los efectos de las sanciones impuestas sobre Cuba y el cierre de los mercados internacionales, abogó por el “respeto efectivo de los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, la participación democrática y el cese de toda forma de represión”.

En ese sentido, instó al Gobierno insular a adoptar “urgentemente medidas efectivas y progresivas” para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la población".