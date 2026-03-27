Comunales en Cúcuta exigen iluminación en el anillo vial occidental por aumento de atentados

Cúcuta.

Líderes comunales en Cúcuta solicitaron a la concesión de alumbrado público la instalación urgente de luminarias en el anillo vial occidental, ante el incremento de hechos violentos en este corredor.

El más reciente atentado dejó cinco militares heridos en la vereda San Isidro, jurisdicción de San Cayetano.

Raúl Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano Colinas del Tunal, aseguró que la situación del alumbrado es crítica “el tema del alumbrado público en el anillo vial es incierto y ni siquiera hay fechas. No se ha cumplido en barrios que llevan diez o doce años esperando; mucho menos en el anillo vial, que requiere mayor inversión”.

El líder comunal enfatizó en el impacto que tiene la falta de iluminación en la seguridad, “el alumbrado público es esencial. Si la tropa o cualquier ciudadano puede ver a 400 o 500 metros, se evitan muchas cosas. Se pueden alertar de movimientos extraños, pero al no haber luz, todo se presta para que ocurran estos hechos”.

Asimismo, cuestionó la gestión de la administración municipal frente a esta problemática “nosotros lo venimos reiterando. Esta pasividad que ha tenido la Alcaldía para mejorar el anillo vial y el alumbrado público le ha permitido a la delincuencia actuar. Esto termina siendo complicidad, porque no hay inversión en estos corredores”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan la situación de manera urgente “que se pongan la mano en el corazón y hagan lo que no se ha hecho durante muchos años. Ayer dijeron que los barrios no tienen alumbrado porque necesitan una postería paralela, pero eso es totalmente falso. ¿Cómo le van a mentir a la comunidad? Si eso pasa en los barrios, imagínense lo que le espera al anillo vial”.