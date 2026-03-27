Cemento País se posiciona como aliado clave de constructores en el Caribe

Colombia

La empresa Cemento País, con sede en Cartagena, sigue aumentando su presencia en la Región Caribe. Ha logrado establecerse como un actor importante en el sector del cemento en varios departamentos del norte de Colombia.

Actualmente, Cemento País tiene cobertura en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Esto le permite atender directamente a diferentes mercados de la región.

Según la empresa, su crecimiento se debe al fortalecimiento de su red logística y a una estrategia enfocada en ampliar su alcance comercial.

“Estamos muy orgullosos de nuestro crecimiento en la Región Caribe”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País. El objetivo de la compañía es mantener altos estándares en sus productos y en la atención al mercado.

Cemento País busca satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas. Su operación busca responder a la demanda de proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano en distintos departamentos.

Cemento País ha apostado por ampliar su capacidad de distribución y mantener procesos enfocados en la calidad del producto. La empresa también busca promover iniciativas que contribuyan al desarrollo económico regional y a la sostenibilidad del sector.

De esta manera, Cemento País sigue posicionándose como un proveedor importante para constructoras, distribuidores y proyectos de infraestructura en el Caribe colombiano. La competencia entre productores de cemento se ha intensificado en los últimos años.