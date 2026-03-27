Catastro Multipropósito responde al Concejo de Cúcuta por alza del impuesto predial

Cúcuta.

La Secretaría de Catastro Multipropósito presentó informe ante el Concejo de Cúcuta en medio de crecientes quejas ciudadanas por el aumento del impuesto predial.

El debate de control político fue promovido tras múltiples denuncias, especialmente en las comunas 2 y 5, donde se han registrado incrementos considerados desproporcionados.

El concejal Julián Rolón explicó que la citación responde a la preocupación de la comunidad “este control político se está haciendo por las diferentes reclamaciones y denuncias que han venido haciendo ciudadanos, especialmente en las comunas 2 y 5, donde de una forma exagerada se ha incrementado el valor del impuesto predial. Cuando hablo de forma exagerada es que hay casos con aumentos del 300% y hasta el 400%, desbordando cualquier proporción y por fuera de los focos de la ley”.

Rolón también aclaró el papel del Concejo en el proceso de actualización catastral “nosotros como Concejo lo que hacemos es aprobar los recursos para que el alcalde ejecute. No damos ningún guiño de contratación ni decidimos qué empresa se elige. La Administración Municipal es la encargada de definir si se hace mediante licitación, convenio o contratación directa, y en este caso escogieron una empresa, que tengo entendido es de Barranquilla, para realizar la actualización catastral”.

Frente a las voces que han sugerido no pagar el impuesto, el cabildante fue enfático en desaconsejar esta medida “no es viable hacer ese llamado. Lo que hay que hacer es la reclamación en derecho. Esto es como un servicio público: si usted no paga ni reclama, la cuenta sigue aumentando”.

En ese sentido, invitó a los ciudadanos afectados a presentar reclamaciones formales “mi llamado es a que radique un derecho de petición ante Catastro Multipropósito con pruebas y sustentaciones técnicas, comerciales y jurídicas, para que la Administración revise cada caso y dé una respuesta de fondo”.

Asimismo, explicó las consecuencias de no actuar a tiempo “si usted no paga y no reclama, el próximo año puede enfrentar un proceso de cobro coactivo. Por eso es clave que, al recibir el impuesto con incrementos, radique de inmediato su reclamación. Si en 15 días hábiles no hay respuesta, puede acudir a una acción de tutela para exigirla”.

El Concejo espera que el debate permita esclarecer las irregularidades denunciadas y dar soluciones concretas a los miles de contribuyentes afectados por el aumento del predial en la ciudad.