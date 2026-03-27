Casa del Niño gana dos reconocimientos en el Galardón TOP BENCH Excelencia en la Gestión

La Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño alcanzó un nuevo hito en su trayectoria institucional al obtener dos reconocimientos en el Galardón TOP BENCH Excelencia en la Gestión, uno de los más importantes del sector salud en Colombia, que destaca experiencias innovadoras con impacto en la calidad y eficiencia de la atención.

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La institución fue premiada en dos categorías gracias a iniciativas que han transformado su modelo de gestión: el “Modelo Innovador de Gestión de Camas Hospitalarias: SILOCAM y Estrategias de Prealta”, reconocido con Bronce, y la “Implementación de modelo de gestión y gobierno de datos a través de tableros de control”, que obtuvo Oro en la categoría de Eficiencia en Procesos y Eficacia Operativa.

Estos resultados reflejan una apuesta decidida por la innovación, al integrar herramientas tecnológicas, analítica de datos y trabajo interdisciplinario para optimizar procesos críticos dentro del hospital. A través de estas estrategias, Casa del Niño ha logrado mejorar la oportunidad en la atención, fortalecer la toma de decisiones en tiempo real y hacer un uso más eficiente de sus recursos, impactando directamente en la experiencia y seguridad de los pacientes.

“Este logro es una muestra de lo que podemos alcanzar cuando trabajamos de manera articulada, con propósito y visión. Nos impulsa a seguir innovando para brindar cada vez una mejor atención a nuestros niños y sus familias”, expresó Luis Alberto Percy Vergara, Director General.

El Galardón TOP BENCH, liderado por la Fundación Guayacanes, reconoce experiencias que contribuyen a transformar el sistema de salud en Colombia, promoviendo prácticas que pueden ser replicadas en otras instituciones del país.

Con este reconocimiento, Casa del Niño reafirma su compromiso con la excelencia, consolidándose como una institución que evoluciona, aprende y lidera procesos de transformación en beneficio de la población infantil de Cartagena y la región Caribe.