Cartagena lanza temporada de Semana Santa 2026: espera recibir más de 200 mil visitantes

Con un lleno total en la emblemática Plaza San Pedro Claver, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, Corpoturismo; Escuela de Gobierno y Liderazgo, IPCC, IDER y la Arquidiócesis de Cartagena; lanzaron oficialmente la temporada de Semana Santa 2026, una de las más importantes del calendario turístico y religioso de la ciudad, que integra fe, cultura, tradición y una agenda de alto nivel para propios y visitantes.

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La Semana Santa representa una oportunidad clave para fortalecer la identidad cultural del destino y consolidar su posicionamiento a nivel nacional e internacional, garantizando la confianza y seguridad de todos los propios y turistas que disfrutarán con regocijo la Semana Mayor.

Para esta temporada, el Distrito proyecta cifras que reflejan el dinamismo del turismo en la ciudad, con más de 110.000 pasajeros llegados por vía aérea, que representan un aumento del 20% en comparación a la temporada anterior. Además, se tendrán cerca de 219.000 pasajeros movilizados entre llegadas y salidas durante la temporada que inicia el 27 de marzo.

Además se reporta una ocupación hotelera proyectada por encima del 75%, con picos más elevados durante los días principales de la Semana Mayor.

También se destaca la llegada de 13.614 visitantes por vía marítima, entre pasajeros y tripulación, resaltando la operación de embarque que se realiza todos los domingos, en el Puerto de Cartagena, por parte de la línea de cruceros Royal Caribbean.

Desde Muelle de la Bodeguita serán más de 21.000 visitantes movilizados con destino a la zona insular, lo que refleja el impacto positivo para este tipo de turismo durante la temporada de Semana Santa.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la consolidación la ciudad, con una agenda cada vez más robusta y organizada, como un destino turístico religioso de talla mundial.

“Cartagena vuelve a dar apertura a una de sus temporadas más significativas en materia de turismo. Estamos seguros de que la oferta que disfrutarán visitantes y locales será totalmente satisfactoria, fortaleciendo nuestro rol como referentes de turismo religioso y cultural a nivel mundial. Cartagena es el mejor plan, todos los días del año, pero en Semana Santa es más que memorable”, dijo Turbay Paz.

Por su parte, el secretario (e) deTurismo, Milton Pereira Blanco, resaltó que:

“La ciudad está lista, segura y organizada para recibir a propios y visitantes. Cartagena no solo es un destino de fe y tradición, sino también un destino preparado para brindar experiencias de calidad en cada rincón”d

Estas cifras reflejan no solo el crecimiento del turismo, sino también el fortalecimiento de la ciudad como un destino organizado y competitivo.

Conscientes de que el crecimiento turístico debe ir acompañado de orden y seguridad, la Administración Distrital ha articulado esfuerzos con la Policía Metropolitana de Cartagena, la Policía de Turismo, la Armada de Colombia, la Dirección General Marítima, Migración Colombia y Parques Nacionales Naturales, con el objetivo de garantizar una experiencia segura, tranquila y confiable para todos los visitantes.

Conoce la programación de la Semana Santa

Cartagena de Indias, como destino turístico religioso internacional y miembro de la Red Mundial de Turismo Religioso, está lista en esta Semana Santa 2026 con una agenda integral que conjuga con el turismo religioso, gastronómico, cultural, patrimonial y deportivo.

Gracias a la gestión de Corpoturismo y posicionamiento internacional en distintas ferias y eventos de promoción, hoy Cartagena ofrece a ciudadanos y visitantes más de 10 grandes eventos de fe y una robusta agenda de ciudad, con más de 15 experiencias que incluyen desde celebraciones litúrgicas y de piedad popular hasta el tradicional Festival del Dulce , junto a eventos deportivos de alto nivel, en especial la carrera Corre y Anuncia tu fe.

“Estamos listos para recibir un alto flujo de turismo en uno de los puentes más movidos del año. En el ámbito náutico, el Muelle de la Bodeguita será el gran epicentro de la actividad insular; tenemos proyectados más de 520 zarpes y una movilización de 21 mil pasajeros hacia nuestras islas, todo bajo los más estrictos controles de seguridad para garantizar una experiencia marinocostera inolvidable y segura”, señaló Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Agenda de eventos: Semana Santa 2026 Eventos religiosos y espirituales

Viernes 27 de marzo (5:00 PM): “Camino a la Pascua”, procesión infantil desde el Teatro Adolfo Mejía hasta la Iglesia San Pedro Claver.

Sábado 28 de marzo (6:00 PM): Lucernario y oración por Cartagena, desde la Iglesia Santo Toribio hasta la Plaza de la Proclamación.

Domingo 29 de marzo: Domingo de Ramos; celebraciones en todas las parroquias de la Arquidiócesis.

Lunes 30 de marzo:

10:00 AM: Misa Crismal en la Catedral Santa Catalina de Alejandría.

7:00 PM: Concierto de fe con Héctor Tobo en el C.C. La Serrezuela.

Miércoles 01 de abril (5:00 - 11:00 PM):

“Confesatón: Abracémonos en la Misericordia” en la Plaza de la Proclamación.

Jueves 02 de abril:

Lavatorio de pies en todas las iglesias.

7:00 PM - 12:00 AM: Peregrinación por las iglesias (Pasaporte del Amor que Salva).

Viernes 03 de abril:

7:00 AM: Santo Viacrucis desde la Parroquia Santo Toribio.

6:00 PM: Viacrucis de La Dolorosa desde San Pedro hasta Santo Domingo.

Sábado 04 de abril:

5:00 AM - 12:00 PM: Jornada Mundial de la Juventud en el Convento de la Popa.

Vigilia Pascual en todas las parroquias.

Domingo 05 de abril (5:00 AM): Carrera “Corre y Anuncia Tu Fe Sky 10k” por las iglesias del Centro Histórico.

Tradición y cultura: el alma de la Semana Santa

La agenda cultural de este año se presenta como una de las más robustas de los últimos tiempos, enfocada en la integración de propios y visitantes en torno al patrimonio y la identidad cartagenera. Tras el balance de gestión presentado ante el Concejo Distrital, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) reafirmó que los esfuerzos institucionales están volcados en consolidar a la ciudad como un destino turístico-cultural de referencia, donde la gastronomía y las artes religiosas sean el puente de unión familiar.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó la importancia de la democratización de la cultura en estos días santos: “El arte y la cultura siempre han marchado de la mano de la fe. Este año, desde el IPCC, hemos desplegado todos los esfuerzos para ofrecer una nutrida agenda que va desde las 50 voces de nuestra Masa Coral hasta el tributo a nuestras matronas en el Festival del Dulce. Queremos que en cada nota de música sacra y en cada sabor tradicional, ciudadanos y turistas sientan que en Cartagena la tradición se mantiene más viva que nunca. Esta mañana reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la gestión eficiente, asegurando que los recursos lleguen directamente a nuestros artistas y gestores locales”.

Eventos culturales de ciudad

Festival del Dulce Cartagenero: Del 28 de marzo al 05 de abril, de 1:00 PM a 9:00 PM en la Plaza de los Coches.

Festival de Coros y Música Sacra: Del 28 de marzo al 05 de abril, de 6:00 PM a 8:00 PM en Plaza de Variedades, Chambacú.

Ruta de Museos y Sitios Religiosos: Del 30 de marzo al 01 de abril a las 4:00 PM, iniciando en la Plaza San Pedro Claver.

FAREX Boutique 2026: Del 31 de marzo al 05 de abril en el Centro de Convenciones (10:00 AM a 8:00 PM).

Recomendaciones de seguridad marítima para la Semana Mayor

De acuerdo con las proyecciones, este año se espera superar las cifras de temporadas anteriores, que han mostrado un crecimiento sostenido: en 2023 se movilizaron 34.631 pasajeros, en 2024 fueron 43.011 y en 2025 se alcanzaron 48.479 viajeros transportados en 2.830 motonaves.

Como parte de las acciones de pretemporada, la Capitanía de Puerto de Cartagena adelantó jornadas de socialización con el gremio marítimo, en las que se enfatizó la importancia de mantener al día los mantenimientos preventivos de las embarcaciones, así como la obligatoriedad de que los pilotos cuenten con sus licencias de navegación vigentes.

Adicionalmente, se le recuerda a todo el gremio marítimo la importancia de mantenerse atentos a los reportes de las condiciones meteomarinas emitidos por la Autoridad Marítima Colombiana, teniendo en cuenta que recientemente se han presentado cambios en las banderas para el zarpe de naves debido a condiciones no favorables para el desarrollo normal de las actividades marítimas.

En el marco de la campaña “Colombia Navega Segura”, DIMAR hace un llamado a la ciudadanía y a los turistas a seguir las siguientes recomendaciones:

• Hacer uso exclusivo de los muelles autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros: Muelle La Bodeguita, Muelle de Madera Pegasos, Club Náutico, Club de Pesca, Marina Rosales, Marina Santa Cruz y Marina Náutica Integral.

• Contratar servicios de transporte marítimo únicamente con empresas formalmente constituidas. Esta información puede ser consultada en la Capitanía de Puerto y en Corpoturismo. En todos los muelles habrá puntos de atención con inspectores de la DIMAR.

• Todos los ocupantes deben usar el chaleco salvavidas durante todo el recorrido. Está prohibido lanzarse al agua y nadar cerca de las embarcaciones durante la navegación y cuando estén fondeadas.

• En caso de emergencia, comunicarse a la línea 146 de la Estación de Guardacostas, a la línea habilitada de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima: 310 476 4078 o al canal 16 del VHF marino.

• Respetar los niveles de velocidad y ruido permitidos en la bahía interna, así como los horarios de navegación, teniendo en cuenta que el retorno habitual es a las 5:00 p.m., sujeto a cambios por condiciones meteomarinas.

• Mantener un comportamiento a bordo ejemplar y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

• Proteger el ambiente marino evitando arrojar residuos al agua, no utilizar elementos contaminantes y no extraer especies marinas del mar.

Con este lanzamiento, Cartagena reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia integral, donde la fe, la cultura y el turismo se unen para seguir consolidando a la ciudad como uno de los destinos más importantes del país.