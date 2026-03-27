Capturan en Cartagena a presunto narco de la red Sin Fronteras que era requerido en extradición

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, afectó la estructura criminal transnacional “Sin Fronteras”, con operaciones desarrolladas en las ciudades de Cartagena y Valledupar.

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El operativo permitió la captura de dos personas por orden judicial con fines de extradición, requeridas por la Corte del Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, alias “Hugo” sería el principal inversionista de la organización criminal y el encargado de coordinar con enlaces en República Dominicana y Estados Unidos el envío de estupefacientes desde la costa Caribe colombiana, utilizando embarcaciones tipo yate.

Por su parte, alias “Ramón” tenía a su cargo las coordinaciones logísticas en Cartagena y Barranquilla, donde se realizaba el acopio de la sustancia antes de su envío al exterior.

Este resultado es producto de un proceso investigativo desarrollado en articulación con la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Dentro del material probatorio recolectado, se destaca la incautación de 84 kilogramos de cocaína en la ciudad de Cartagena durante el año 2025, evidencia clave que permitió avanzar en el proceso judicial contra esta estructura.

“Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”, dijo el brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.

La institución invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167.