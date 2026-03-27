Capturado en el Valle líder de sicarios y quien trajo de España la fórmula del Tusi

Autoridades en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca lograron la captura de 11 señalados miembros de ‘Los 300’ y ‘Los del 20’, dedicadas al homicidio y microtráfico, entre ellos alias ‘Vidal’, que era líder de sicarios y quien trajo de España la fórmula del 2CB.

“Esta persona es señalada de generar los homicidios de los últimos días precisamente por la disputa del control territorial y se podía ganar entre $12 y $25 millones semanales. Eso era para poder financiar los homicidios”, indicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Durante los allanamientos a estas personas se les incautaron una granada de fragmentación, droga sintética 2CB, un frasco de ketamina, gran cantidad de estupefacientes de diferentes tipos, tres armas de fuego, una gramera y otros elementos para la fabricación de estas drogas.