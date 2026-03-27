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27 mar 2026 Actualizado 22:39

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Cali

Capturado en el Valle líder de sicarios y quien trajo de España la fórmula del Tusi

Se dedicaba a la comercialización del 2CB y estuvo en el país europeo durante un año para la capacitación sobre la elaboración de droga sintética.

Alias ‘Vidal’ se dedicaba a la comercialización del 2CB en Palmira, Valle del Cauca.

Alias ‘Vidal’ se dedicaba a la comercialización del 2CB en Palmira, Valle del Cauca.

Alias ‘Vidal’ se dedicaba a la comercialización del 2CB en Palmira, Valle del Cauca.

Autoridades en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca lograron la captura de 11 señalados miembros de ‘Los 300’ y ‘Los del 20’, dedicadas al homicidio y microtráfico, entre ellos alias ‘Vidal’, que era líder de sicarios y quien trajo de España la fórmula del 2CB.

Esta persona es señalada de generar los homicidios de los últimos días precisamente por la disputa del control territorial y se podía ganar entre $12 y $25 millones semanales. Eso era para poder financiar los homicidios”, indicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Durante los allanamientos a estas personas se les incautaron una granada de fragmentación, droga sintética 2CB, un frasco de ketamina, gran cantidad de estupefacientes de diferentes tipos, tres armas de fuego, una gramera y otros elementos para la fabricación de estas drogas.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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