Capturado en el Valle líder de sicarios y quien trajo de España la fórmula del Tusi
Se dedicaba a la comercialización del 2CB y estuvo en el país europeo durante un año para la capacitación sobre la elaboración de droga sintética.
Autoridades en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca lograron la captura de 11 señalados miembros de ‘Los 300’ y ‘Los del 20’, dedicadas al homicidio y microtráfico, entre ellos alias ‘Vidal’, que era líder de sicarios y quien trajo de España la fórmula del 2CB.
“Esta persona es señalada de generar los homicidios de los últimos días precisamente por la disputa del control territorial y se podía ganar entre $12 y $25 millones semanales. Eso era para poder financiar los homicidios”, indicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.
Durante los allanamientos a estas personas se les incautaron una granada de fragmentación, droga sintética 2CB, un frasco de ketamina, gran cantidad de estupefacientes de diferentes tipos, tres armas de fuego, una gramera y otros elementos para la fabricación de estas drogas.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...