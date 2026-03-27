Brasil llega al FICCI 65 con una agenda que integra cine, industria, música y gastronomía

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI 65), que se llevará a cabo del 14 al 19 de abril, presenta a Brasil como País Invitado de Honor de Industria, con una participación que se proyecta como una de las más amplias y representativas de los últimos años. Su presencia no solo destaca por la calidad de su cinematografía, sino por una propuesta integral que articula cultura, economía creativa y experiencias para el público en distintos escenarios del festival.

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Uno de los indicadores más contundentes de esta participación es el volumen de obras inscritas, de las 1.719 películas postuladas al FICCI 65,217 son brasileñas, marcando un récord dentro del festival y evidenciando la fuerza actual de su industria audiovisual. A esto se suma la participación de una delegación de 70 profesionales provenientes de Brasil, de los cuales 21 llegan desde São Paulo, 16 del estado de Río de Janeiro, 8 del Estado de Rio Grande do Sul y el resto de distintas regiones del país. Esta delegación se integra al mercado del FICCI participando en actividades de rueda de negocios, networking y espacios afines. Entre ellos, se destacan players como Promovere, representada por Denise Jancar, y Utopia Docs, representada por Renato Manganello, reforzando la presencia estratégica de Brasil en el ecosistema de industria del festival.

El eje central de esta participación será Casa Brasil, un espacio especialmente diseñado para el festival, ubicado en el Palacio de la Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena. Esta sede funcionará como una plataforma activa donde el cine dialoga con la música, la gastronomía y la identidad cultural brasileña. Su inauguración se realizará el 14 de abril a las 3:00 p.m., dando inicio a una programación que incluirá exhibiciones, presentaciones artísticas, experiencias culturales y actividades abiertas al público.

Este despliegue esposible gracias a la articulación de aliados estratégicos como El Instituto de Cultura Brasil Colombia - IBRACO, que desde hace 30 años enseña la lengua portuguesa y divulga la cultura brasileña en nuestro país,EMBRATUR, Brazilian Content, RioFilme, Noronha2B, Anti Filmes, Cine+, Iberoculturas,Quitanda Soluções Criativas,Maré, Rio2C, Festival de Rio, entre otros, que impulsan la internacionalización del audiovisual brasileño y su conexión con mercados globales.

Casa Brasil nace como un espacio de intercambio cultural vivo, en el que confluyen diversas expresiones del país: cine contemporáneo y retrospectivas, encuentros con creadores, clases introductorias de portugués y experiencias que conectan al público con los sabores y sonidos de Brasil.

La programación cinematográfica incluye la Muestra Casa Brasil, con títulos comoA Fabulosa Máquina do Tempo de Elisa Capai (estreno latinoamericano),Pequeñas criaturas de Anne Pinheiro Guimarães (estreno nacional) eIsabel de Gabe Klinger (estreno latinoamericano). A esto se suma una destacada presencia en la Selección Oficial con largometrajes comoFeito Pipa de Allan Deberton ySe Eu Fosse Vivo... Vivia de André Novais de Oliveira, así como una sólida participación en cortometrajes en competencias iberoamericanas y secciones especiales.

En el componente de industria, Brasil liderará espacios estratégicos como el Encuentro Iberoamericano de Comisiones Fílmicas y el Encuentro Iberoamericano de Salas Públicas de Cine, que reunirá a representantes de distintos países para fortalecer redes de cooperación, fomentar la coproducción y generar nuevas oportunidades para el sector audiovisual en la región.

Este despliegue esposible gracias a la articulación de aliados estratégicos como El Instituto de Cultura Brasil Colombia - IBRACO, que desde hace 30 años enseña la lengua portuguesa y divulga la cultura brasileña en nuestro país,EMBRATUR, Brazilian Content, RioFilme, Noronha2B, Anti Filmes, Cine+, Iberoculturas,Quitanda Soluções Criativas,Maré, Rio2C, Festival de Rio, entre otros, que impulsan la internacionalización del audiovisual brasileño y su conexión con mercados globales.

Casa Brasil nace como un espacio de intercambio cultural vivo, en el que confluyen diversas expresiones del país: cine contemporáneo y retrospectivas, encuentros con creadores, clases introductorias de portugués y experiencias que conectan al público con los sabores y sonidos de Brasil.

La programación cinematográfica incluye la Muestra Casa Brasil, con títulos como A Fabulosa Máquina do Tempo de Elisa Capai (estreno latinoamericano),Pequeñas criaturas de Anne Pinheiro Guimarães (estreno nacional) eIsabel de Gabe Klinger (estreno latinoamericano). A esto se suma una destacada presencia en la Selección Oficial con largometrajes comoFeito Pipa de Allan Deberton y Se Eu Fosse Vivo... Vivia de André Novais de Oliveira, así como una sólida participación en cortometrajes en competencias iberoamericanas y secciones especiales.

En el componente de industria, Brasil liderará espacios estratégicos como el Encuentro Iberoamericano de Comisiones Fílmicas y el Encuentro Iberoamericano de Salas Públicas de Cine, que reunirá a representantes de distintos países para fortalecer redes de cooperación, fomentar la coproducción y generar nuevas oportunidades para el sector audiovisual en la región.

Asimismo, se desarrollarán estudios de caso de producciones recientes como O Último Azul y O Agente Secreto, presentados por Leticia Friedrich, ejecutiva de Vitrine Filmes, quien abordará los procesos de distribución, comunicación y circulación internacional del cine brasileño independiente.

La delegación brasileña estará integrada por figuras clave del ecosistema audiovisual y cultural. Entre los invitados destacados se encuentran Joelma Gonzaga, Secretaría del Audiovisual del Ministerio de Cultura de Brasil; Christiano Braga, Supervisor de Economía Creativa en EMBRATUR; Lucas Soussimi, representante de Brazilian Content; y Leonardo Edde, presidente de RioFilme.

También participarán Ilda Santiago, directora del Festival de Rio; Cris Barreto, directora de de Rio2C; Sergio Machado, director y guionista con trayectoria internacional; y Adriana Silva, CEO de Floresta, quien además hará parte del jurado iberoamericano de los Premios India Catalina, marcando un hecho relevante en la historia del certamen.

A ellos se suman profesionales como Zeca Brito, director de Noronha2B; Alessandro Engroff, vice-director de FRAPA; Paulo Feitosa, gestor cultural vinculado a redes iberoamericanas; y Zienhe Castro, directora de Amazonia FiDoc, entre otros representantes de la industria, festivales, plataformas y comisiones fílmicas de ciudades como Porto Alegre, Maricá, Río de Janeiro, São Paulo, Salvador y Belo Horizonte.

La presencia de Brasil se extenderá también a otros escenarios del festival como Casa Bolívar y el Centro de Formación de la Cooperación Española, donde se desarrollarán paneles, encuentros académicos y espacios de networking enfocados en la articulación entre cine, turismo y economía creativa.

Con esta participación, Brasil no solo reafirma su liderazgo en la región, sino que convierte su presencia en el FICCI 65 en una experiencia que integra pantallas, territorios, sonidos y sabores, consolidando al festival como un espacio donde el cine se expande hacia otras formas de creación y encuentro cultural.