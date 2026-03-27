Autopistas del Caribe implementará COLPASS en el peaje Pasacaballos

Autopistas del Caribe implementará el sistema de pago electrónico COLPASS en el peaje Pasacaballos a partir del 27 de marzo, con el propósito de facilitar el tránsito de los usuarios y ofrecer una alternativa ágil y segura para el pago del peaje.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

COLPASS permite realizar el pago de manera electrónica mediante un TAG instalado en el vehículo, el cual funciona en distintos peajes del país. Los usuarios que cuenten con este dispositivo y mantengan saldo suficiente podrán transitar sin detenerse, utilizando los carriles habilitados para este sistema.

En el peaje Pasacaballos, el servicio operará exclusivamente en los carriles intermedios 3 y 4, debidamente señalizados. Los carriles manuales continuarán funcionando con normalidad para quienes no utilicen TAG o prefieran el pago tradicional.

Consideraciones para usuarios con tarifa diferencial

En el peaje Pasacaballos se otorgaron tarifas diferenciales a los habitantes del municipio de Turbana y de los corregimientos de Ballestas, Rocha, Lomas de Matunilla y Puerto Badel. Para transitar por los carriles interoperables manteniendo el beneficio, los usuarios deben realizar el proceso de migración al sistema COLPASS de manera presencial en el peaje.

Horarios de atención para migración:

• Jueves y viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

• Sábado: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.

Si ya cuenta con TIE activa:

Adquiera el TAG con el intermediador de su preferencia Acérquese al peaje Pasacaballos con el TAG activo y con saldo Entregue la TIE y autorice la migración (el propietario debe firmar presencialmente) Transite por los carriles 3 y 4 con saldo suficiente

Si es nuevo usuario con tarifa diferencial: