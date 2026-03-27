Atentado en Cúcuta reaviva críticas por fallas en seguridad e iluminación en anillo vial occidental

Atentado en Cúcuta reaviva críticas por fallas en seguridad e iluminación en el anillo vial occidental. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

El atentado registrado la noche del miércoles 25 en el anillo vial occidental de Cúcuta ha generado preocupación entre las autoridades locales.

Desde el Concejo de la ciudad advierten que tanto las fallas en la inteligencia militar como la deficiente iluminación en la zona habrían incidido en la ocurrencia de este hecho.

El concejal Alonso Torres rechazó lo sucedido y pidió explicaciones a las autoridades competentes “lo que ocurrió es muy lamentable, un atentado a la fuerza pública, en especial al Ejército, que venía de una operación del municipio de Sardinata. No entiendo cómo estos narcoterroristas del ELN sabían la ruta de este convoy militar y colocan un artefacto explosivo”, señaló a Caracol Radio.

El cabildante aseguró que el hecho deja múltiples interrogantes y exigió resultados en materia de inteligencia “deja muchas preguntas, muchas inquietudes. La inteligencia militar tiene que dar resultados, explicar qué fue lo que pasó realmente y por qué ocurrió este atentado”, afirmó.

Asimismo, Torres hizo énfasis en las condiciones del alumbrado público en el sector donde ocurrió el ataque “también es lamentable la situación de alumbrado público sobre ese sector”, agregó.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a reforzar la inversión en iluminación en diferentes puntos de la ciudad “yo sí hago un llamado enérgico a alumbrado público: deben invertir en este anillo occidental, oriental y los demás. Más cuando recaudan mensualmente unos dineros muy altos en toda la ciudad del área metropolitana. La pregunta del millón es, esos dineros, que son muy grandes, ¿hacia dónde van y qué hacen con ellos?”, cuestionó.

Finalmente, el concejal advirtió sobre el deterioro de la seguridad en Cúcuta, “desafortunadamente el tema de seguridad está tocando fondo. Yo soy el único concejal que ha venido denunciando la inseguridad en la ciudad, pero aquí lo que me preocupa mucho es que falló la inteligencia militar”, concluyó.