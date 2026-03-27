ACIET advierte riesgos en educación superior por aumento salarial del 7%

ACIET alerta que universidades enfrentarían crisis de liquidez por nuevo impuesto al patrimonio / Morsa Images

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) expresa su preocupación frente al incremento salarial del 7% decretado por el Gobierno Nacional de este año para docentes, directivos y personal administrativo de las instituciones de educación superior públicas.

Aunque la medida responde a acuerdos derivados de la negociación estatal y a un contexto fiscal retador, el gremio considera que este ajuste resulta insuficiente frente a las presiones que enfrenta el sistema educativo, especialmente en un escenario marcado por el aumento del salario mínimo del 23,7%, la inflación acumulada y el incremento generalizado de los costos operativos.

Presión sobre la sostenibilidad financiera del sistema

Según ACIET, la diferencia entre el crecimiento de los ingresos de las instituciones particularmente por concepto de matrículas, con aumentos cercanos al 7% y el ritmo de incremento de los costos asociados a operación, talento humano, servicios y mantenimiento, genera un desbalance que podría afectar la sostenibilidad del sistema.

“Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera de muchas instituciones, que deben responder simultáneamente a mayores exigencias de calidad, cobertura y transformación tecnológica”, afirmó Lorenzo Portocarrero Sierra, director ejecutivo de ACIET.

El gremio advierte que esta brecha podría tener efectos directos en la calidad educativa, la capacidad de atraer y retener talento docente, así como en la competitividad del sistema de educación superior colombiano.

Asimismo, señala que los docentes, como actores fundamentales del sistema, enfrentan una pérdida progresiva de poder adquisitivo, lo que podría incidir en la estabilidad laboral y en el desarrollo académico en el mediano plazo.

Llamado a revisar el modelo de financiación

ACIET hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en una revisión integral del modelo de financiación de la educación superior, con el fin de equilibrar las cargas entre ingresos y gastos y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

“El país necesita un sistema de educación superior fuerte, sostenible y de calidad. Para lograrlo, es fundamental alinear las decisiones salariales con una política de financiación estructural que reconozca las realidades operativas de las instituciones”, destacó la asociación.

En un contexto marcado por la transformación tecnológica, los cambios demográficos y las nuevas demandas del mercado laboral, el gremio insistió en que las decisiones en materia educativa deben tener una visión de largo plazo.

Finalmente, ACIET reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, el Congreso y los distintos actores del sistema de educación superior.