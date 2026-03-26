Triple feminicidio en Bogotá: Envían a prisión al confeso criminal

Justicia

El juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá envió a prisión a Cristian Camilo Valencia Hurtado, el hombre que confesó haber asesinado a su pareja sentimental y a sus dos hijastras, en hechos ocurridos en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Las víctimas fueron identificadas como Deisy Granados Arboleda, de 42 años; su hijastra Karen Penagos Granados, de 20 años; y una menor de 17 años.

Según la investigación de la Fiscalía, Valencia Hurtado habría atacado con arma cortopunzante a las víctimas, aprovechando que permanecían dormidas, por lo que se encontraban en estado de indefensión.

Los cadáveres de las mujeres fueron hallados al interior de una vivienda el pasado 24 de marzo, en el barrio Atalayas.

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“Tras el ataque, el hombre habría ingerido una sustancia tóxica para intentar atentar contra su vida, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde fue atendido”.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado.

Confesión

“Señor juez, sí acepto los cargos”. De esta manera, Cristian Camilo Valencia Hurtado admitió que cometió el triple feminicidio.

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“El material probatorio recopilado da cuenta de que las víctimas habrían sido objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del investigado”, señaló la Fiscalía.