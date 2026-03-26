Torneo Internacional del Joropo se realizará del 13 al 17 de agosto: Jhon Onofre será homenajeado

Del 13 al 17 de agosto de este año se realizará en Villavicencio el 58° Torneo Internacional del Joropo, un espacio que año tras año reúne a los mejores exponentes de los Llanos colombo-venezolanos en torno a la música, la danza y la composición llanera.

“Este evento, símbolo de hermandad entre Colombia y Venezuela, no solo exalta la riqueza cultural compartida, sino que consolida a Villavicencio como la capital del joropo y epicentro de una tradición que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”, dice la Gobernación del Meta.

Este importante torneo se ha mantenido como uno de los escenarios culturales más importantes del país. Con el 58° Torneo Internacional del Joropo como su principal vitrina cultural, el Meta busca ratificar su compromiso con la protección, promoción y proyección de su patrimonio.

¿Qué programación tiene el Torneo Internacional del Joropo?

Su programación integra múltiples espacios que permiten vivir el joropo en todas sus dimensiones: desde el rigor académico, con la versión número 20 de Joropo Académico, hasta nuevas narrativas culturales como el Festival Internacional de Cine “Pele el Ojo”, que incluye competencias regionales, nacionales y una muestra internacional, así como actividades en los municipios para fortalecer la formación audiovisual.

Uno de los momentos más emblemáticos será el Joropódromo, que este año celebra sus 25 años, consolidándose como uno de los espectáculos dancísticos más imponentes de Colombia. Más de 3.000 bailadores, organizados en más de 200 grupos, recorrerán las principales vías de la ciudad en una puesta en escena que combina tradición y creatividad.

En paralelo, el Concurso de Música y Danza Miguel Ángel Martín reunirá a los mejores talentos en 17 modalidades, incluyendo categorías específicas para mujeres y la participación de copleros y copleras, en un escenario que no solo premia la excelencia artística, sino que garantiza condiciones para la participación nacional e internacional.

Jhon Onofre, el artista homenajeado en esta edición

El artista llanero Jhon Onofre será el homenajeado de esta edición, como un reconocimiento al talento joven que ha logrado conectar el joropo con nuevas generaciones. El anuncio se realizó en un encuentro familiar, en el que el artista recibió la noticia con profunda emoción.

“Más allá del homenaje, este reconocimiento se enmarca en una visión estratégica del departamento: entender el joropo como una expresión viva que evoluciona y dialoga con audiencias contemporáneas. La trayectoria de Onofre representa esa nueva etapa del folclor llanero que hoy también habita en los jóvenes y en las plataformas digitales”, dice la Gobernación.